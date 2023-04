Polícia prende homem suspeito de feminicídio em Sobral

Uma operação da Polícia Militar do Ceará (PMCE), resultou na prisão de um homem, suspeito de tentativa de feminicídio e violência doméstica no município de Sobral, a 234.8 KM de Fortaleza. A prisão do suspeito aconteceu na madrugada do último sábado, 8.



Os policiais foram ao local após receberem uma denúncia que um homem estava agredindo sua esposa. Ao chegarem à residência, os militares uma mulher ferida, que foi levada a um hospital da cidade por uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).



O homem também estava na casa, com sinais de embriaguez.



Ao realizarem diligências na casa, os policiais encontraram uma arma de fogo caseira calibre 22 com três munições.



O homem e a arma foram conduzidos para a Delegacia Municipal de Sobral, unidade plantonista da Polícia Civil da cidade.



Na delegacia, o homem, de 42 anos, foi autuado por tentativa de feminicídio, violência física e porte ilegal de arma de fogo. Após os procedimentos, o homem foi encaminhado a uma unidade penitenciária e colocado à disposição da Justiça.



O nome do suspeito não foi divulgado para preservar a identidade da vítima. O caso será conduzido pela Delegacia de Defesa da Mulher de Sobral.

