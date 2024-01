Policial é absolvido de suspeita de negligência que facilitou fuga de presos na cadeia de Milhã

Foi apurada a responsabilidade do policial penal por admitir entrada de trabalhadora voluntária na unidade. A instauração do processo ocorreu após resgate de presos que resultou na morte de um PM

No período do procedimento, houve um resgate de presos na unidade e foi ventilada a participação da mulher. A decisão da Controladoria Geral de Disciplina (CGD) foi publicada nessa terça-feira, 16.

Um policial penal foi absolvido do Processo Administrativo Disciplinar (PAD) que apurava a responsabilidade dele quando era administrador da Cadeia Pública de Milhã , à 291 quilômetros de Fortaleza. Ele foi investigado por permitir que uma mulher sem vínculo funcional com a antiga Secretaria de Justiça e Cidadania (Sejus) prestasse serviço voluntário na unidade prisional.

A testemunha informou, ainda, que desconhecia que a assistente social que frequentava a unidade prisional estava no dia do resgate ou se possuía algum tipo de autorização.

O policial penal estava de plantão no dia da fuga e não informou, de imediato, sobre a presença da mulher no serviço voluntário. Não havia qualquer autorização do juiz corregedor ou do órgão responsável para que fosse realizado o referido trabalho.

Durante a fuga de internos, um dos presos rendeu um outro policial penal usando uma arma. Conforme denúncias recebidas à época, a arma entrou na unidade por meio da passagem de ventilação do ar e teria sido introduzida pela mulher que prestava serviço voluntário. Essa mulher seria uma assistente social e foi secretária da Saúde no município.

Apesar da denúncia, não foi constatada, na investigação policial, a participação da voluntária no resgate. Em depoimento, ela informou que a promotoria de Justiça do município teria conhecimento do voluntariado. Nessa terça-feira, 16, a CGD abolveu o policial penal, na época agente penitenciário.

Justiça concedeu indenização para família de policial militar

O Tribunal de Justiça do Estado do Ceará (TJCE) decidiu que o estado do Ceará deve pagar a indenização à família do policial militar que foi morto na ação. O valor total seria de R$ 100 mil. Inicialmente, o juiz determinou o pagamento de R$ 60 mil, mas o Estado questionou da decisão considerando o valor "exorbitante".

A família recorreu da decisão, apontando que o valor era injusto para reparar a morte em serviço do agente. A decisão final do TJCE foi de R$ 100 mil, sendo R$ 50 mil para a viúva e R$ 50 mil para o filho.