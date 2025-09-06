Falhas de energia no CE geram ação por indenização de R$ 1 milhão contra Enel

Falhas de energia em Milhã, no Ceará, geram ação por indenização de R$ 1 milhão contra EnelMPCE demanda que Enel regularize a energia no município; empresa pode ser multada em R$ 10 mil/dia e pagar indenização por prejuízos a moradores, comércios, escolas e unidades de saúde
O Ministério Público do Ceará (MPCE) ajuizou, na última quinta-feira, 4, uma Ação Civil Pública contra a Enel Distribuição Ceará devido a constantes falhas no fornecimento de energia elétrica em Milhã, município a 309 km de Fortaleza.
O ofício, enviado ao MP pela Prefeitura de Milhã, relata que, em 2024, a população enfrentou diversas quedas e oscilações de energia, agravadas pelo período chuvoso em 2025.
A ação pede que a Enel regularize imediatamente o fornecimento de energia elétrica em Milhã. Caso a empresa não cumpra a determinação, poderá ser multada em R$ 10 mil por dia.
Além disso, o Ministério Público solicita uma indenização de R$ 1 milhão, destinada a compensar os consumidores pelos danos morais coletivos causados pelas constantes falhas no serviço.
Impactos nos serviços e comércio
Segundo o documento, os problemas afetaram comércios, órgãos públicos, unidades de saúde e escolas, que chegaram a suspender aulas devido às falhas no fornecimento de energia.
Segundo o MP, os danos não se limitam a equipamentos eletrônicos. “Os prejuízos incluem a continuidade na prestação de serviços essenciais, risco à segurança de pacientes, prejuízos pedagógicos, suspensão de aulas e perda de alimentos na creche municipal, entre outros. Já o comércio registrou perda de mercadorias, de equipamentos e prejuízos financeiros recorrentes”, afirma o órgão.
Medidas requeridas pelo Ministério Público
Um inquérito civil público foi instaurado e o MP requer que a Enel:
- Elabore e execute projetos de modernização e ampliação da rede elétrica local;
- Avise previamente os consumidores sobre interrupções programadas, exceto em casos emergenciais;
- Indenize os consumidores por danos materiais e morais ocorridos antes da citação.
A indenização por danos morais coletivos, estimada em R$ 1 milhão, deve ser revertida ao Fundo de Defesa dos Direitos Difusos do Estado do Ceará (FDID).
O POVO entrou em contato com a empresa distribuidora de energia elétrica, solicitando um posicionamento oficial sobre se a empresa pretende recorrer da ação e quais medidas estão sendo adotadas para sanar as falhas no município. A matéria será atualizada assim que houver retorno.