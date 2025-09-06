Falhas de energia no CE geram ação por indenização de R$ 1 milhão contra Enel

Imagem de apoio ilustrativo. MP do Ceará ajuíza ação contra Enel por falhas no fornecimento de energia em Milhã. / Crédito: AURÉLIO ALVES / O POVO

O Ministério Público do Ceará (MPCE) ajuizou, na última quinta-feira, 4, uma Ação Civil Pública contra a Enel Distribuição Ceará devido a constantes falhas no fornecimento de energia elétrica em Milhã, município a 309 km de Fortaleza. O ofício, enviado ao MP pela Prefeitura de Milhã, relata que, em 2024, a população enfrentou diversas quedas e oscilações de energia, agravadas pelo período chuvoso em 2025.

A ação pede que a Enel regularize imediatamente o fornecimento de energia elétrica em Milhã. Caso a empresa não cumpra a determinação, poderá ser multada em R$ 10 mil por dia. Além disso, o Ministério Público solicita uma indenização de R$ 1 milhão, destinada a compensar os consumidores pelos danos morais coletivos causados pelas constantes falhas no serviço. Impactos nos serviços e comércio Segundo o documento, os problemas afetaram comércios, órgãos públicos, unidades de saúde e escolas, que chegaram a suspender aulas devido às falhas no fornecimento de energia. Segundo o MP, os danos não se limitam a equipamentos eletrônicos. “Os prejuízos incluem a continuidade na prestação de serviços essenciais, risco à segurança de pacientes, prejuízos pedagógicos, suspensão de aulas e perda de alimentos na creche municipal, entre outros. Já o comércio registrou perda de mercadorias, de equipamentos e prejuízos financeiros recorrentes”, afirma o órgão.