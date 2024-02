Milhã tem a maior chuva das últimas 24h no Ceará; veja previsão do tempo

O município de Milhã, na região do Sertão Central e Inhamuns, registrou 89 milímetros (mm) de chuva das 7h de sexta-feira, 23, às 7h deste sábado, 24. O dado preliminar é divulgado pela Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme).

Outras quatro cidades do Ceará tiveram precipitações com 50 mm ou mais: Limoeiro do Norte (55 mm), na região Jaguaribana; Aurora (52,8 mm), no Cariri; Caririaçu (50 mm), também no Cariri; e Morada Nova (50 mm), na região Jaguaribana.