Homem é condenado por tentativa de homicídio motivada por dívida de R$ 30,00, em Milagres

Um homem foi condenado, na última quinta-feira, 22, por tentativa de homicídio na véspera de Natal, motivada por dívida de R$ 30,00, em Milagres, município a 482,5 km de Fortaleza. A vítima, que levou um tiro na cabeça, devia o valor pela compra de um telefone celular.

Ele deve cumprir oito anos de reclusão – inicialmente em regime fechado – por tentativa de homicídio duplamente qualificado por motivo fútil e por recurso que dificultou a defesa da vítima.

O crime aconteceu no dia 24 de dezembro de 2011, quando o homem levou a vítima até uma pedreira, onde atirou com arma de fogo contra a sua cabeça. Apesar de apresentar sequelas permanentes como a perda de visão e audição do lado esquerdo, o homem sobreviveu ao disparo.

Após o ocorrido, a vítima ficou durante seis dias em coma induzido e passou um mês internado.

Durante a sessão do Tribunal de Júri, o pedido do Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE) de prisão preventiva do réu foi acatado.