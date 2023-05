Suspeito de furtar supermercado e lotérica no Ceará é preso em Sergipe

Um homem de 43 anos foi preso nesse domingo, 7, em Sergipe, suspeito de furtar um supermercado e uma casa lotérica em Milagres, no interior do Ceará.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), o suspeito, identificado como Milton da Conceição e também conhecido como “Trouxinha”, teria cometido os crimes em outubro de 2022 e janeiro de 2023.



A ação de captura ocorreu em parceria da Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) com a Polícia Civil do Estado de Sergipe. Policiais localizaram o homem na cidade de Lagarto, interior do estado sergipano. Após a identificação, dois mandados de prisão preventiva por furto qualificado foram cumpridos contra o homem.

Além dos crimes cometidos no Ceará, Milton é suspeito de outro furto realizado na cidade de Tobias Barreto, em Sergipe.

A Delegacia Municipal de Milagres continua com as investigações para identificar outros participantes nos crimes cometidos pelo suspeito. Milton da Conceição retornará ao Ceará, onde ficará à disposição da Justiça.