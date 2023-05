Homem suspeito de realizar furtos no interior do Ceará é preso em Sergipe

A Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) prendeu um homem suspeito de furtar um supermercado e uma casa lotérica localizados em Milagres, no interior do Ceará. Detido, que tem 43 anos, foi encontrado na cidade de Lagarto, em Sergipe. Ação ocorreu em conjunto com a Polícia Civil do estado sergipano (PC-SE).

De acordo com a PC-CE, o homem é suspeito de ter cometido os furtos entre outubro de 2022 e janeiro de 2023. Prisão ocorreu após dois mandados de prisão preventiva por furto qualificado serem expedidos.

Existe a hipótese de que o suspeito também tenha cometido esse tipo de crime em Tobias Barreto, situada no Vale do Rio Real de Sergipe. A identificação do homem foi realizada por meio da análise de câmeras de vídeo segurança, que foram compartilhadas com a PC-SE.

Diligências estão sendo feitas pela Delegacia Municipal de Milagres para que outros suspeitos de terem colaborado no crime sejam encontrados.