Colisão entre carreta e carro mata condutor em Milagres

Condutor do carro teria perdido o controle do veículo e colidido contra caminhão

Um acidente de trânsito envolvendo uma carreta e um carro, nessa quinta-feira, 15, resultou na morte de um homem de 26 anos no município de Milagres, na região do Cariri.

A colisão aconteceu no km 480 da BR-116, por volta das 18h20min, próximo à ponte do Riacho dos Porcos. O motorista do carro ficou preso às ferragens e morreu no local.

O motorista teria freado bruscamente e perdido o controle do automóvel, colidindo no caminhão.

Equipes da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE) foram acionadas ao local.