Comitiva norte-americana visita universidades cearenses para troca acadêmica

Como forma de estreitar laços acadêmicos e culturais, uma comitiva da Claflin University, situada no estado norte-americano da Carolina do Sul, realizou, nesta quinta-feira, 15, visita à Universidade Federal do Ceará (UFC) e ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE). Os encontros foram acompanhados do representante do Consulado dos Estados Unidos em Recife, Stuart Beechler.

Estabelecida em 1869 — quatro anos depois do fim da Guerra de Secessão americana — a Claflin University é considerada uma faculdade e universidade historicamente negra. A instituição foi a primeira da Carolina do Sul a oferecer educação sem barreiras relacionadas à cor da pele.

Em visita ao IFCE, representantes da universidade se encontraram com professores e acompanharam o dia a dia do campus. Lá, além da estrutura, foram apresentados resultados obtidos pelos estudantes. Também esta semana, a comitiva realizou visita a Universidade de Fortaleza (Unifor) e a Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (Unilab) — esta, sediada em Redenção.

Ao O POVO, a Pró-reitora para Programas Acadêmicos e Reitora da Escola de Ciências Naturais e Matemática da Claflin University, Verlie A. Tisdale, sublinhou a importância do intercâmbio de ideias proporcionado pelas visitas e se disse impressionada pela receptividade do povo cearense.

“O que mais me deixou impressionada foi a gentileza das pessoas e a forma como elas nos recepcionaram neste estado. Estivemos em quatro universidades, e em todas fomos muito bem recebidos. Sobre a academia, existem muitas similaridades entre as instituições que visitamos e a nossa. Todas as universidades que conheci mostraram que se importam com as pessoas que as compõem e com toda a sociedade. É um valor que compartilhamos”, apontou a Pró-reitora.

Verlie também ressaltou que, quando voltar à rotina na Claflin University, pretende pôr em prática os ensinamentos adquiridos no Ceará e incentivar os jovens a estudarem em instituições de ensino brasileiras.

“Quando me reunir novamente com meus alunos, vou lhes contar sobre as experiências que vivi visitando estas universidades. Também irei citar sobre como eles podem se envolver em questões culturais caso queiram estudar no Brasil, e existem muitos que querem fazer isto”, afirma.

Já o representante do Consulado dos Estados Unidos em Recife, Stuart Beechler, salientou as particularidades da Claflin University e grifou a importância que a universidade possui para muitas famílias americanas.

"Estamos há muitos anos colaborando com instituições de ensino superior no Estado. É sempre uma experiência de muita conexão e afinidade. A Claflin é uma universidade historicamente negra, a mais antiga da Carolina do Sul. Ela possui algumas peculiaridades. É uma instituição pequena, muito acolhedora. Os alunos são muito bem cuidados. É comum que muitos se tornem os primeiros de suas famílias a entrar no ensino superior”, disse o representante do consulado americano ao O POVO.

A logística da delegação que visitou o Ceará foi financiada, por meio de um convênio, pelo governo dos Estados Unidos.

Universidades querem promover intercâmbio estudantil

Durante visita à Unilab, os representantes da Claflin University integraram a cerimônia de entrega de certificado a 10 professores que concluíram o Programa Intensivo de Inglês para Acadêmicos — promovido pela instituição americana.

Na esteira do encontro, um Memorando de Entendimento (MOU) foi assinado pelas duas universidades para o estabelecimento de uma iniciativa de intercâmbio estudantil — as duas partes estão em processo de assinatura de um Memorando de Acordo.

“As instituições cearenses têm recebido os representantes da Claflin com muito entusiasmo e com o objetivo de conseguir parcerias. O consulado está pronto para fazer a ponte entre todos”, concluiu Stuart Beechler.