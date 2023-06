Oficinas ensinam a produzir sabão com óleo de cozinha descartado no Ceará

A iniciativa é promovida pelo Instituto Aço Cearense e vem acontecendo desde maio deste ano, contemplando 62 mulheres de instituições parceiras no Ceará, no Pará e em Tocantins

O Instituto Aço Cearense realiza, desde março deste ano, oficinas e cursos de saboaria ecológica com 22 mulheres que fazem parte de entidades do terceiro setor parceiras da organização. As oficinas devem auxiliar no aprendizado da produção de sabão artesanal a partir de óleo de cozinha descartado no Ceará.

Além de reduzir o descarte inadequado do óleo, o projeto tem como objetivo promover a autonomia de mulheres em vulnerabilidade social. A produção e venda do sabão também serve como renda extra para as mulheres contempladas pelo projeto.

As participantes das oficinas, que ocorrem em Fortaleza e em Caucaia, fazem parte da Creche Amadeu Barros Leal, da Associação Escola de Campeões, do Centro de Pesquisa e Vivência Ecológica (Cepevive), da ONG Fênix Educarte e da Patronato Santana, que mantém parceria com o instituto.

A iniciativa também é realizada no Pará e no Tocantins, onde estão sediadas empresas do grupo Aço Cearense. Nesses estados, contempla 40 mulheres da comunidade Kolping e da Fundação de Assistência à Criança e ao Adolescente (Funcad).