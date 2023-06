Novo Oriente 327: PF cumpre dois mandados de prisão nesta quinta, 15

Dois mandados de prisão temporária e outros dois de busca e apreensão são cumpridos pela Polícia Federal (PF) na manhã desta quinta-feira, 15, no município de Novo Oriente, a 402,6 km de Fortaleza. Ação faz parte da operação “Novo Oriente 327”, que busca desarticular grupo criminoso que atuava instalando equipamentos clandestinos em Agências da Previdência Social para captar a senha de servidores do INSS.

O grupo criminoso causou um prejuízo bilionário para os cofres públicos, conforme as investigações. Eles atuavam na reativação de benefícios previdenciários inativos, na liberação e na contratação de empréstimos consignados.

Dois integrantes da organização criminosa foram responsáveis por cooptar uma estagiária do INSS para que ela instalasse os equipamentos nos computadores da entidade. A dupla está foragida e é alvo da operação.

De acordo com a PF, as condutas dos investigados podem se configurar nos crimes de organização criminosa, falsidade e estelionato previdenciário. As penas podem chegar a 30 anos de prisão.

As investigações devem continuar, com a análise do material apreendido, a fim de identificar os demais membros da organização criminosa.