Criança de 2 anos morre vítima de acidente de trânsito em Nova Russas

Uma menina de 2 anos morreu em um acidente de trânsito no município de Nova Russas, a 311,1 km de Fortaleza. O caso aconteceu na quinta-feira, 8. As circunstâncias do acidente são investigadas pela Polícia Civil do Ceará (PC-CE). A menina se chamava Antônia Valentina de Sousa.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), os carros colidiram quando trafegavam pela região. Os ocupantes dos automóveis foram socorridos, no entanto a criança não resistiu aos ferimentos e morreu na unidade de saúde.



A Delegacia Municipal de Nova Russas realizará oitivas para esclarecer as causas do acidente.