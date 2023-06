Prefeitura de Juazeiro do Norte entrega posto de saúde para Vila Três Marias

O posto de saúde terá uma equipe com 15 profissionais da área da saúde da família e Agentes Comunitários de Saúde

Crédito: Divulgação/Prefeitura de Juazeiro do Norte

Nesta sexta-feira, 16, a Prefeitura de Juazeiro do Norte, no Cariri, faz a entrega da Unidade Básica de Saúde para a comunidade Vila Três Marias, que se localiza na rua João Antônio de Araújo. A cerimônia acontece às 17 horas e conta com a presença da população e de autoridades do município.

O posto de saúde terá uma equipe com 15 profissionais da área da saúde da família e Agentes Comunitários de Saúde (ACS). O local passou por uma reforma total e será entregue aos moradores do local com acessibilidade, salas climatizadas e uma estrutura adequada para o atendimento dos mais de 3 mil usuários. Este é o 5º posto de saúde que passa por reforma completa em Juazeiro do Norte.

Serviço

Unidades Básicas de Saúde de Juazeiro do Norte

Pio XII I e II

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Horário de funcionamento

De segunda à sexta - das 7 às 11h30min e das 13h30min às 17h30min

Contatos

Celular: 0800 4940 277

Email: [email protected]

Endereço

Av. Carlos Cruz, S/N - PIO XII, Juazeiro do Norte

Pirajá I, II, III e IV

Horário de funcionamento

De segunda à sexta - das 8 às 16 horas

Contatos

Celular: 0800 4940 277

Email: [email protected]

Endereço

R. Terezinha Felix de Souza, S/N - Pirajá, Juazeiro do Norte

Romeirão II

Horário de funcionamento

De segunda à sexta - das 7 às 11h30min e das 13h30min às 17h30min

Contatos

Celular: 0800 4940 277

Email: [email protected]

Endereço

Rua Odilio Figueiredo, 264/ Romeirão, Juazeiro do Norte

São José I

Horário de funcionamento

De segunda à sexta - das 8 às 16 horas

Contato

Celular: 0800 4910 277

Email: [email protected]

Endereço

Rua Cícero Gonçalves , 004 - São José, Juazeiro do Norte

São José II

Horário de funcionamento

De segunda à sexta - das 7 às 11h30min e das 13h30min às 17h30min

Contato

Celular: 0800 4940 277

Email: [email protected]

Endereço

Rua Zeca Esmeraldo, S/N - São José, Juazeiro do Norte

São José III E IV



Horário de funcionamento

De segunda à sexta - das 7 às 11h30min e das 13h30min às 17h30min

Contato

Celular: 0800 4940 277

Email: [email protected]

Endereço

Rua Luiz Silva Soares, S/N - São José, Juazeiro do Norte

Serviço de Assistência Médica Especializada

Horário de funcionamento

De segunda à sexta, das 7 às 16 horas

Contatos

Tel.: (88) 3199-0390

Endereço

Tv. Paizinho Sabiá - Franciscanos - Na Praça dos Ourives. - Juazeiro do Norte

UBS Antonio Vieira I e II

Horário de funcionamento

Segunda a Sexta das 07h30min as 11h30min e 13h30 as 17h30min

Contatos

Celular: 0800 4940 277

Email: [email protected]

Endereço

Rua José Sabino, 540 - Antônio Vieira, Juazeiro Do Norte

UBS Betolândia

Horário de funcionamento

segunda a sexta das 07:30 ás 11:30 e 13:30 ás 17:30

Contatos

Celular: 0800 4940 277

Email: [email protected]

Endereço

Rua José Luiz Da Silva, 243a - Betolândia, Juazeiro do Norte

UBS Campo Alegre

Horário de funcionamento

segunda a sexta das 07h30min as 11h30min e de 13h30min as 17h30min

Contatos

Celular: 0800 4940 277

Email: [email protected]

Endereço: Rua Francisco Medeiros da Silva, 1190 - Campo Alegre, Juazeiro do Norte

UBS Carité

Horário de funcionamento

Segunda a Sexta Das 07h30min as 11h30min e de 13h30min as 17h30min

Contatos

Celular: 0800 4940 277

Email: [email protected]

Endereço: Rua Manoel Golveia, 116 - Carité, Juazeiro do Norte

UBS Centro I e II

Horário de funcionamento

Segunda a Sexta Das 07h30min as 11h30min e de 13h30min as 17h30min

Contatos

Celular: 0800 4940 277

Email: [email protected]

Endereço

Avenida do Agricultor, S/N - Centro, Juazeiro do Norte

UBS Fransciscanos

Horário de funcionamento

segunda a sexta Das 07h30min as 11h30min e de 13h30min as 17h30min

Contatos

0800 4940 277

[email protected]

Endereço

Rua Campos Elíseos , S/N - Franciscanos, Juazeiro do Norte

UBS Franciscanos I

Horário de funcionamento

segunda a sexta, das 07h30min as 11h30min e de 13h30min as 17h30min

Contatos

0800 4940 277

[email protected]

Endereço

Rua São Bento, 1167 - Franciscanos , Juazeiro do Norte

UBS Fransciscanos II e III

Horário de funcionamento

segunda a sexta, das 07h30min as 11h30min e de 13h30min as 17h30min

Contatos

Celular: 0800 4940 277

Email: [email protected]

Endereço

Rua Monsenhor Esmeraldo, 317 - Franciscanos, Juazeiro do Norte

UBS Frei Damião I

Horário De Funcionamento

segunda a sexta, das 07h30min as 11h30min e de 13h30min as 17h30min

Contatos

Celular: 0800 4940 277

Email: [email protected]

Endereço

Rua Vereador Raimundo Da Silva, S/N - Frei Damião, Juazeiro do Norte

UBS Frei Damião II e III

Horário de funcionamento

segunda a sexta, das 07h30min as 11h30min e de 13h30min as 17h30min

Contatos

Tel.: (88) 3571-1511

Celular: 0800 4940 277

Email: [email protected]

Endereço

Rua Renan Felinto de Carvalho Gonçalves, 93 - Frei Damião, Juazeiro do Norte

UBS Gavião e Sabiá

Horário de funcionamento

segunda a sexta, das 07h30min as 13h30min

Contatos

Celular: 0800 4940 277

Email: [email protected]

Endereço

Sitio Sabiá e Gavião, S/N - Zona Rural - Juazeiro do Norte

UBS Horto I

Horário de funcionamento

Segunda a Sexta Das 07h30min as 11h30min e de 13h30min as 17 horas

Contatos

Celular: 0800 4940 277

Email: [email protected]

Endereço

Rua Do Horto, 385 - Horto - Juazeiro do Norte

UBS Horto II

Segunda a Sexta Das 07h30min as 11h30min e de 13h30min as 17h30min

Contatos

0800 4940 277

[email protected]

Endereço: Travessa dos Pombos, S/N - Horto, Juazeiro do Norte

UBS Jardim Gonzaga

Segunda à Sexta- das 07:30 ás 11:30 e 13:30 ás 17:30

Contatos

0800 4940 277

[email protected]

Endereço: Rua MANOEL MIGUEL DOS SANTOS - LAGOA SECA

UBS João Cabral I , II, III e V

Horário de funcionamento

Segunda a sexta das 7h30min as 11h30min e 13h30min as 17h30min

Contatos

Celular: 0800 4940 277

Email: [email protected]

Endereço

Rua Senhor do Bonfim, 562 - João Cabral - Juazeiro Do Norte

UBS João Cabral IV

Horário de funcionamento

Segunda a sexta das 7h30min as 11h30min e 13h30min as 17h30min

Contato

Celular: 0800 4940 277

Email: [email protected]

Endereço

Rua Senhor do Bonfim, 562 - João Cabral, Juazeiro do Norte

UBS José Geraldo da Cruz

Horário de funcionamento

Segunda a sexta das 7h30min as 11h30min e 13h30min as 17h30min

Contatos

0800 4940 277

[email protected]

Endereço

Rua Joaquim Leandro, S/N - José Geraldo da Cruz - Juazeiro do Norte

UBS Juvêncio Santana

Horário de funcionamento

Segunda a sexta das 7h30min as 11h30min e 13h30min as 17h30min

Contatos

0800 4940 277

[email protected]

Endereço

Rua Padre Medeiros, 235 - Junvêncio Santana, Juazeiro do Norte

UBS Leandro Bezerra / Aeroporto

Horário de funcionamento

Segunda a sexta das 7h30min as 11h30min e 13h30min as 17h30min

Contatos

(88) 3572-2181

0800 4940 277

[email protected]

Endereço

Rua Cicera Patricia Costa, 500 - Leandro Bezerra, Juazeiro do Norte

UBS Limoeiro I, II, III e IV

Horário de funcionamento

Segunda a sexta das 7h30min as 11h30min e 13h30min as 17h30min

Contatos

Celular: 0800 4940 277

Email: [email protected]

Endereço

Rua Capitão Domingos , S/N - Limoeiro, Juazeiro do Norte

UBS Marrocos São Gonçalo

Horário de funcionamento

Segunda a sexta das 7h30min as 11h30min e 13h30min as 17h30min

Contatos

(88) 3512-2032

0800 4940 277

[email protected]

Endereço

Rua Antonio Gomes Ferreira , 21 - St Sao Goncalo - Juazeiro do Norte

UBS Novo Juazeiro

Horário de funcionamento

Segunda a sexta das 7h30min as 11h30min e 13h30min as 17h30min

Contatos

(88) 3572-0082

0800 4940 277

[email protected]

Endereço

Avenida Castelo Branco, S/N - Novo Juazeiro - Juazeiro do Norte

UBS Palmeirinha

Horário de funcionamento

Segunda a sexta das 07h30min as 13h30min

Contatos

(88) 3572-4004

0800 4940 277

[email protected]

Endereço

Vila Padre Cicero, S/N - Palmeirinha - Juazeiro do Norte

UBS Pio XII - III e IV

Horário de funcionamento

Segunda a sexta das 7h30min as 11h30min e 13h30min as 17h30min

Contatos

(88)3511-2222

0800 4940 277

[email protected]

Endereço

Rua Antonio Dias Sobreira , S / N - Pio XII - Juazeiro do Norte

UBS Pirajá IV

Horário de funcionamento

Segunda a sexta das 7h30min as 11h30min e 13h30min as 17h30min

Contatos

(88) 3566-4313

0800 4940 277

[email protected]

Endereço

Rua Terezinha Feliz de Jesus, S/N - Pirajá - Cnes: 2717646 - Juazeiro do Norte

UBS Romeirão I

Horário de funcionamento

Segunda a sexta das 7h30min as 11h30min e 13h30min as 17h30min

Contatos

(88) 3566-4312

0800 4940 277

[email protected]

Endereço

Rua Odilio Figueiredo, 222 - Romeirão, Juazeiro do Norte

UBS Salesiano I, II e IV

Horário de funcionamento

Segunda a sexta, das 15 as 21 horas

Contatos

0800 4940 277

[email protected]

Endereço

Rua Santa Clara, 400 - Salesianos - Juazeiro do Norte

UBS Salesianos III

Horário de funcionamento

Segunda a sexta das 7h30min às 11h30min e das 13:30 às 17h30min

Contatos

0800 4940 277

[email protected]

Endereço

Rua Marieta França, 360 - Santo Antônio - Juazeiro do Norte

UBS Salesianos V - Tia Nena

Horário de funcionamento

Segunda a sexta das 7h30min às 11h30min e das 13:30 às 17h30min

Contatos

0800 4940 277

[email protected]

Endereço

Rua Marieta França de Menezes, S/N - Santo Antônio - Juazeiro Do Norte

UBS Santa Tereza I

Horário de funcionamento

Segunda a sexta das 7h30min às 11h30min e das 13:30 às 17h30min

Contatos

Celular: 0800 4940 277

Email: [email protected]

Endereço

Rua São Damião, 364 - Santa Tereza - Cnes: 3474666 - Juazeiro Do Norte

UBS São José I

Horário de funcionamento

Segunda a sexta das 7h30min às 11h30min e das 13:30 às 17h30min

Contatos

Celular: 0800 4940 277

Email: [email protected]

Endereço

Travessa Cicero Gonçalves, S/N - São José - Juazeiro do Norte

UBS São José II

Horário de funcionamento

Segunda a sexta das 7h30min às 11h30min e das 13:30 às 17h30min

Contatos

Celular: 0800 4940 277

Email: [email protected]

Endereço

Rua José Domingos da Silva, 100 - São José - Juazeiro do Norte

UBS São Miguel 40/66

Horário de funcionamento

Segunda a sexta das 7h30min às 11h30min e das 13h30min às 17h30min

Contatos

Celular: 0800 4940 277

Email: [email protected]

Endereço

Rua São Francisco, 1225 - Centro, Juazeiro do Norte

UBS Sítio Taquari Junco

Horário de funcionamento

Segunda a sexta das 7h30min as 13h30min

Contatos

Celular: 0800 4940 277

Email: [email protected]

Endereço

Sitio Junco , S/N - Sitio Taquari, Juazeiro do Norte

UBS Socorro Salgadinho

Horário de funcionamento

Segunda a sexta das 7h30min às 11h30min e das 13h30min às 17h30min

Contatos

Celular: 0800 4940 277

Email: [email protected]

Informações de endereço

Rua Santa Rosa, 496 - Centro, Juazeiro do Norte

UBS Timbaúba I e II

Horário de funcionamento

Segunda a sexta das 7h30min às 11h30min e das 13h30min às 17h30min

Contatos

Celular: 0800 4940 277

Email: [email protected]

Endereço

Rua Assis Dias Sobreira, 169 - Timbaúba, Juazeiro Do Norte

UBS Timbaúba III

Horário de funcionamento

Segunda a sexta das 7h30min às 11h30min e das 13h30min às 17h30min

Contatos

Celular: 0800 4940 277

Email: [email protected]

Endereço

Avenida Senador Virgílio Távora, S/N - Timbaúba, Juazeiro do Norte

UBS Tiradentes I

Horário de funcionamento

Segunda a sexta das 7h30min às 11h30min e das 13h30min às 17h30min

Contatos

Celular: 0800 4940 277

Email: [email protected]

Endereço

Rua Antonio Gonçalves Sobreira, S/N - Tiradentes, Juazeiro do Norte

UBS Tiradentes II e IV

Horário de funcionamento

Segunda a sexta das 7h30min às 11h30min e das 13h30min às 17h30min

Contatos

Celular: 0800 4940 277

Email: [email protected]

Endereço

Rua Professora Ivani Feitosa S/N - Tiradentes - Juazeiro Do Norte

UBS Triângulo I, II e III

Horário de funcionamento

Segunda a sexta das 7h30min às 11h30min e das 13h30min às 17h30min

Contato

Celular: 0800 4940 277

Email: [email protected]

Endereço

Rua Engenheiro José Batista, S/N - Triângulo, Juazeiro do Norte

UBS Vila Fatima - Padre Silvino

Horário de funcionamento

Segunda a sexta das 7h30min às 11h30min e das 13h30min às 17h30min

Contatos

Celular: 0800 4940 277

Email: [email protected]

Endereço

Rua Pedro Guilherme, S/N - Fátima, Juazeiro do Norte

UBS Vila Nova I e II

Horário de funcionamento

Segunda a sexta das 7h30min às 11h30min e das 13h30min às 17h30min

Contatos

Celular: 0800 4940 277

Email: [email protected]

Endereço

Rua Joaquim Leandro De Souza , N/S - Pedrinhas, Juazeiro do Norte

UBS Vila São Francisco

Horário de funcionamento

Segunda a sexta das 7h30min às 11h30min e das 13:30 às 17h30min

Contatos

Celular: 0800 4940 277

Email: [email protected]

Endereço

Rua Francisca Pereira Lopes, 385 - Pedrinhas, Juazeiro do Norte

UBS Vila Três Marias

Horário de funcionamento

Segunda a sexta das 7h30min às 11h30min e das 13:30 às 17h30min

Contatos

Celular: 0800 4940 277

Email: [email protected]

Endereço

Rua Antônio Gonçalves Torres, 22 - Vila Três Maria / Carás do Umarí, Juazeiro Do Norte

UBS São José II

Horário de funcionamento

Segunda a sexta das 7h30min às 11h30min e das 13:30 às 17h30min

Contatos

Celular: 0800 4940 277

Email: [email protected]

Endereço

Rua José Domingos Da Silva, 100 - São José, Juazeiro do Norte

Vila Real

Horário de funcionamento

Segunda a sexta das 7h30min às 11h30min e das 13:30 às 17h30min

Contatos

Celular: 0800 4940 277

Email: [email protected]

Endereço

Rua Luiz Silva Soares, S/N - São José, Juazeiro do Norte