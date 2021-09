Chuva de granizo atinge Milagres nessa quinta-feira, 23; veja vídeos

Um temporal com chuva de granizo atingiu parte do município de Milagres, na região Sul do Ceará, nessa quinta-feira, 23. Além da precipitação, ventos de grande velocidade também foram registrados na região, nos distritos de Taboquinha e Carnaúba.



A tempestade causou prejuízos, como o destelhamento de imóveis e danos a vegetação. Um vídeo enviado a O POVO mostra um veículo atingido pela queda de árvores (veja ao fim do texto).

Segundo boletim da Fundação Cearense de Metrologia e Recursos Hídricos (Funceme), havia "baixa probabilidade de chuva" na região para essa quinta-feira. A Fundação também alertou para o aumento na intensidade dos ventos.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Tempestade em milagres nesta quinta-feira, 23, causou danos a imóveis e destruiu vegetação (Foto: Flávio Leite Queirós/WhatsApp O POVO)



Flavio Leite Queirós, professor que trabalha em Milagres, afirmou ao O POVO que o temporal começou por volta das 15 horas. Ele disse ter visto "placas voando e árvores caindo" e, ao se abrigar em um posto de combustíveis, presenciou o forro do local se desprendendo devido ao vento.

Veja vídeos da chuva em Milagres

Com informações de Luciano Cesário e Leonardo Maia

Mais notícias do Ceará

Sobre o assunto Detran deve realizar mais de 12 mil processos de primeira habilitação no Ceará em setembro

Homem que não sabia nadar cai de lancha e é levado pela correnteza até Jericoacoara

Selo "Município Sem Racismo" é aprovada na Assembleia Legislativa

Homem morre eletrocutado ao realizar reparos em comércio no Centro de Juazeiro do Norte

Prefeitura de Sobral descarta realização de Réveillon; Fortaleza ainda não tem nada definido

Três focos ativos de incêndio afetam região Centro-Sul do Estado

Tags