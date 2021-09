Homem que não sabia nadar cai de lancha e é levado pela correnteza até Jericoacoara

O fato aconteceu na Praia do Preá, no Litoral Leste do Estado, na tarde desta quarta-feira, 22. O homem foi encontrado à noite, em Jericoacoara

Um homem que não sabia nadar caiu de uma lancha na tarde dessa quarta-feira, 22, na Praia do Preá, no município de Cruz, a 243,1 quilômetros de Fortaleza, e foi levado pela correnteza até a praia de Jericoacoara, onde foi encontrado com vida. Aldivan Basílio, que não teve a idade revelada, foi achado por volta das 19 horas por um homem que realiza passeios de buggy. Segundo o Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE), ele foi localizado via GPS ainda quando estava dentro do mar.

Imagens captadas de um celular mostram o momento em que Aldivan se encontra com a família, após ser resgatado. O homem foi encontrado consciente, orientado, mas, segundo os Bombeiros, um pouco desidratado. Ele se desgastou fisicamente pelo esforço feito, mas não sofreu nenhuma lesão.



