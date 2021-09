Homem morre eletrocutado ao realizar reparos em comércio no Centro de Juazeiro do Norte

Um homem de 32 anos morreu ao ser atingido por uma descarga elétrica enquanto realizava reparos elétricos em um estabelecimento comercial no Centro de Juazeiro do Norte, na Região do Cariri. Uma equipe da 1ª Companhia do 5º Batalhão do Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE) foi acionada na noite dessa quarta-feira, 23, para retirar o corpo, que ficou preso ao poste.

A Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) também foi acionada e colheu indícios que auxiliarão os trabalhos investigativos. A Delegacia Regional de Juazeiro do Norte investiga as circunstâncias da morte.



