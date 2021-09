Detran-CE realiza mutirão de exames práticos até 30 de setembro

O Departamento Estadual de Trânsito do Ceará (Detran-CE) realiza, até 30 de setembro, um mutirão de exames práticos para categoria B (carro). A ação está sendo executada no estacionamento da Arena Castelão, em Fortaleza. Os exames acontecem na parte externa do estacionamento com a devida demarcação, simulando a área de exames do Detran. A expectativa é que mais 3 mil candidatos sejam atendidos durante o período.

Segundo o órgão, exames práticos de direção veicular são efetuados respeitando todos os protocolos sanitários de proteção à Covid-19, como distanciamento, usos de máscara e higienização dos veículos. Além disso, os candidatos aguardarão a prova em espaço coberto, próximo ao caminhão de apoio climatizado, onde são verificadas as respectivas pautas e identificação de cada aluno.

Exames na área externa do estacionamento do Estádio Castelão (Foto: Detram-CE/Reprodução)



Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

“Esperamos que o mutirão venha ajudar, e muito, a sanar a demanda reprimida daqueles candidatos que ainda não conseguiram realizar suas provas práticas, devido ao período da pandemia, que exigiu o isolamento dessas pessoas e impossibilitou os trabalhos”, declara o gerente de Protocolo de Habilitação do Detran-CE, Rodolfo Ribeiro.

Sobre o assunto Denatran permite transferência de titularidade de veículos de forma virtual

Inscrições para CNH Popular são previstas para outubro; Detran alerta sobre golpes por mensagens

De acordo com o Detran-CE, além do mutirão no estacionamento da Arena Castelão, os exames práticos seguem sendo realizados, diariamente, na área de exames do órgão, no bairro Maraponga. Além disso, as demais regionais também continuam com os testes, de acordo com o calendário de comissões divulgado. O Detran orienta que os candidatos devem procurar suas respectivas auto escolas para realizar o agendamento dos exames.

Conteúdo sempre disponível e acessos ilimitados. Assine O POVO+ clicando aqui.

Tags