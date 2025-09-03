Prefeitura de Maranguape quer transformar casarão abandonado em centro histórico

Local é conhecido como Solar dos Sombras e serviu de locação para vários espaços, como o Mercado Balaio, Caixa Econômica Federal e o Supermercado Cobal / Crédito: Samuel Setubal

Com uma parte do letreiro caída e lixo no entorno, o Solar dos Sombras, casarão antigo no município de Maranguape — e que dava vida ao Mercado Balaio — encontra-se abandonado e servindo de moradia para os pombos que sobrevoam o espaço. A entrada, trancafiada por um cadeado e correntes que parecem estar ali há anos, transmitem os sinais de descaso com o lugar. Dentro do espaço, uma planta que de tão ressecada não pode ser identificada, degraus cobertos por folhas secas e poeira e sem claro sinal de presença humana.

LEIA TAMBÉM | Maranguape é alvo de operação policial na manhã desta terça-feira, 26 A Lei Municipal 1.278/96, considera o espaço como um de seus sete imóveis tombados no município, dentro da categoria A. O artigo 14º afirma que “os bens preservados deverão ser conservados e em nenhuma hipótese poderão ser demolidos, mutilados ou restaurados”. Proprietários foram notificados que casarão necessita de reparos Parte interna de antigo casarão construído no século XIX, no município de Maranguape Crédito: Samuel Setubal Entrada de casarão antigo, trancada por correntes e cadeado Crédito: Samuel Setubal Fachada do antigo Solar dos Sombras, em Maranguape Crédito: Samuel Setubal

A prefeitura de Maranguape está tentando fazer um acordo com os atuais donos, para comprar o local e fazer um centro histórico no lugar. De acordo com a secretária de cultura de Maranguape, Adelaide Prata, os proprietários foram notificados para tomarem providências no sentido de manterem o prédio, evitando a degradação. “É uma notificação direta. A Prefeitura não interfere no direito de propriedade do imóvel, apenas na preservação e na manutenção”, afirma a gestora da pasta.

Conforme a secretária, um processo de reorganização urbana do centro de Maranguape está sendo iniciado. “Por sua arquitetura e por ser um espaço amplo, serviria a vários tipos de uso na cidade. Inclusive, para o poder público. Mas a prefeitura não possui um estudo detalhado do que poderia ser feito no local”, explica. Casarão antigo foi construído no século XIX O casarão foi construído pelo primeiro intendente do município, Joaquim José de Souza Sombra. O cargo diz respeito a uma espécie de agente público com poderes policiais e tributários. O espaço serviu de locação para estruturas diversas, como a farmácia de um dos filhos de Joaquim, onde eram tratados os enfermos da malária; foi palco do encontro entre o romancista José de Alencar e o historiador Capistrano de Abreu; e recebeu a Caixa Econômica Federal, o Supermercado Cobal e, mais recentemente, o Mercado Balaio.