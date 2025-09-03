Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Prefeitura de Maranguape quer transformar casarão abandonado em centro histórico

Prefeitura de Maranguape quer transformar casarão abandonado em centro histórico

Prédio foi construído no século XIX. Atualmente, o espaço histórico se encontra em estado de deterioração
Autor Bárbara Mirele
Autor
Bárbara Mirele Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Com uma parte do letreiro caída e lixo no entorno, o Solar dos Sombras, casarão antigo no município de Maranguape — e que dava vida ao Mercado Balaio — encontra-se abandonado e servindo de moradia para os pombos que sobrevoam o espaço.

A entrada, trancafiada por um cadeado e correntes que parecem estar ali há anos, transmitem os sinais de descaso com o lugar. Dentro do espaço, uma planta que de tão ressecada não pode ser identificada, degraus cobertos por folhas secas e poeira e sem claro sinal de presença humana.

LEIA TAMBÉM | Maranguape é alvo de operação policial na manhã desta terça-feira, 26

A Lei Municipal 1.278/96, considera o espaço como um de seus sete imóveis tombados no município, dentro da categoria A.

O artigo 14º afirma que “os bens preservados deverão ser conservados e em nenhuma hipótese poderão ser demolidos, mutilados ou restaurados”.

Proprietários foram notificados que casarão necessita de reparos

Parte interna de antigo casarão construído no século XIX, no município de Maranguape
Parte interna de antigo casarão construído no século XIX, no município de Maranguape Crédito: Samuel Setubal
Entrada de casarão antigo, trancada por correntes e cadeado
Entrada de casarão antigo, trancada por correntes e cadeado Crédito: Samuel Setubal
Fachada do antigo Solar dos Sombras, em Maranguape
Fachada do antigo Solar dos Sombras, em Maranguape Crédito: Samuel Setubal

A prefeitura de Maranguape está tentando fazer um acordo com os atuais donos, para comprar o local e fazer um centro histórico no lugar.

De acordo com a secretária de cultura de Maranguape, Adelaide Prata, os proprietários foram notificados para tomarem providências no sentido de manterem o prédio, evitando a degradação.

“É uma notificação direta. A Prefeitura não interfere no direito de propriedade do imóvel, apenas na preservação e na manutenção”, afirma a gestora da pasta.

Conforme a secretária, um processo de reorganização urbana do centro de Maranguape está sendo iniciado. “Por sua arquitetura e por ser um espaço amplo, serviria a vários tipos de uso na cidade. Inclusive, para o poder público. Mas a prefeitura não possui um estudo detalhado do que poderia ser feito no local”, explica.

Casarão antigo foi construído no século XIX

O casarão foi construído pelo primeiro intendente do município, Joaquim José de Souza Sombra. O cargo diz respeito a uma espécie de agente público com poderes policiais e tributários.

O espaço serviu de locação para estruturas diversas, como a farmácia de um dos filhos de Joaquim, onde eram tratados os enfermos da malária; foi palco do encontro entre o romancista José de Alencar e o historiador Capistrano de Abreu; e recebeu a Caixa Econômica Federal, o Supermercado Cobal e, mais recentemente, o Mercado Balaio.

Casarão histórico, localizado no Centro de Maranguape, precisa de revitalização em sua estrutura
Casarão histórico, localizado no Centro de Maranguape, precisa de revitalização em sua estrutura Crédito: Samuel Setubal
Colunas do Solar dos Sombras estão desgatadas e com pintura danificada
Colunas do Solar dos Sombras estão desgatadas e com pintura danificada Crédito: Samuel Setubal
Parte lateral de casarão antigo
Parte lateral de casarão antigo Crédito: Samuel Setubal

Conforme o turismólogo da Secretaria de Cultura e Turismo de Maranguape (Secult-MPE), Alexandre Cabral, há outras construções chamadas de solares na região.

“Eles recebem o nome de solar porque têm várias janelas. Naquela época não se tinha energia elétrica, então era a luz do sol que iluminava as casas durante o dia”, esclarece.

De acordo com Alexandre, para além da memória afetiva, o casarão também é importante por participar da história do Brasil. “Você imagina as pessoas que participaram daquela reunião, que mais na frente veio a combinar com a abolição da escravatura no Ceará (...) das decisões que foram tomadas ali naquele prédio”.

Solar é tombado e precisa de manutenção

O POVO apurou que o solar atualmente está sob posse da jornalista Sandra Sombra Sampaio e do advogado Dejarino Costa dos Santos Filho, que teria a parte do irmão de Sandra, Dario Sombra Sampaio.

Sobre a autuação para manutenção do solar, o documento obtido pelo O POVO e emitido pela Secretaria do Meio Ambiente e Urbanismo (Semurb) de Maranguape, aponta que é “dever legal do proprietário do imóvel tombado zelar pela sua conservação e preservação, promovendo as manutenções e reparos necessários, sob pena de responsabilidade administrativa, civil e penal”.

Caso não faça um investimento nos reparos necessários, os proprietários podem ser desapropriados do casarão.

Até a publicação desta matéria, o Solar dos Sombras encontra-se para aluguel ou venda, no site Viva Real, com valores de R$ 22 mil reais para aluguel ou R$ 4 milhões para venda.

Leia mais

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar