Dirigente histórico do Maranguape, Manoel Bocão morre aos 64 anos

Sob o comando do dirigente, o Gavião da Serra conquistou as Séries C e B do Campeonato Cearense
Autor João Bosco Neto
João Bosco Neto Autor
Faleceu na tarde desta quarta-feira, 13, aos 64 anos, Francisco Emanoel de Oliveira Paula, presidente do Maranguape Futebol Clube. No meio do futebol, pai de Brenno Rebouças, ex-repórter e narrador do O POVO, hoje no Sistema Verdes Mares, o dirigente era conhecido como Manoel Bocão no meio do futebol.

No comando do Gavião da Serra, conquistou os títulos dos Campeonatos Cearenses Série C de 2023 e Série B de 2025. Em respeito ao falecimento do dirigente, a Federação Cearense de Futebol decretou luto de três dias, com bandeira hasteada a meio mastro e um minuto de silêncios em todos os jogos das equipes cearenses.

Por meio de uma publicação em suas redes sociais, o Maranguape se despediu de seu presidente. No texto, a equipe agradeceu os títulos, as conquistas e o tempo que o dirigente passou a frente do clube.

"Bocão foi muito mais que um dirigente esportivo. Foi um amigo leal, um líder apaixonado e um homem de humor irreverente, capaz de transformar qualquer momento em alegria. Sua energia e carisma tocaram e inspiraram todos ao seu redor, deixando uma marca inesquecível na vida de atletas, torcedores e da comunidade maranguapense", diz a publicação.

O presidente da FCF, Mauro Carmélio, prestou homenagens a Manoel Bocão por meio de uma nota divulgada a imprensa.

"Ele foi um dos grandes líderes e um dos responsáveis pelo crescimento do futebol cearense. Agora, descansa em paz, após ter lutado um bom combate e saído vitorioso. Deixou amigos, admiradores e um legado de dedicação. Tive o privilégio de aprender muito ao seu lado e reconheço seu sacrifício, bem como o imenso carinho que sempre teve pelo Maranguape Futebol Clube. Sua maior e última alegria foi testemunhar o acesso do clube à primeira divisão", disse o dirigente.

O Fortaleza prestou homenagens ao dirigente, também por meio de nota. No texto, o Tricolor se refere ao maranguapense como "Um gestor que demonstrou não só uma paixão inigualável pelo seu time, mas pelo futebol cearense e o esporte em si".

O Ceará também se manifestou sobre o ocorrido. Em seu site oficial, o alvinegro lamentou o ocorrido e prestou condolências a família. 

"Em nome da Diretoria Executiva do Time do Povo, o presidente João Paulo Silva se solidariza com os amigos e familiares de Manoel Bocão, em especial o jornalista e narrador esportivo Brenno Rebouças, filho do dirigente", diz a nota.

O Ferroviário foi outro clube da capital a se manifestar. A equipe coral relembrou o "legado de dedicação e paixão pelo esporte" de Manoel e desejou condolências aos amigos e familiares do dirigente.

A matéria será atualizada com mais informações em breve

