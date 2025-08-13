Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Polícia investiga expulsão de morador por facção criminosa em Maranguape

Criminosos picharam a fachada da casa da vítima estipulando prazo de 24 horas para sair do local. Caso passou a ser investigado a partir de uma denúncia
A expulsão de um morador de dentro da própria casa em uma localidade no município de Maranguape, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), nessa terça-feira, 12, é investigada pela Polícia Civil do Ceará (PC-CE). O caso passou a ser apurado a partir de uma denúncia.

Imagens feitas por populares e que circulam nas redes sociais, mostram a fachada da residência da vítima pichada com assinatura da facção Comando Vermelho (CV). Os criminosos estipularam um prazo de 24 horas para que o morador saísse do local: “24h sair fora”.

Leia Mais | Em meio a disputa entre facções, moradores abandonam casas na zona rural de Morada Nova

Ainda nas imagens, é possível ver uma caminhonete em frente à casa com os pertences da vítima e uma viatura da Polícia Militar do Ceará (PMCE) no local. A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que policiais civis e militares estão em “diligências relacionadas a uma denúncia de ameaça a morador”.

Ainda segundo o órgão, a investigação está a cargo da Delegacia de Maranguape, e conta com apoio de levantamentos da Coordenadoria de Inteligência (Coin), da SSPDS. Ainda não há informações se algum suspeito das ameaças ao morador foi preso e qual o motivo da expulsão.

A pasta afirmou que foi intensificado um policiamento ostensivo por equipes de Policiamento Ostensivo Geral (POG), Motopatrulhamento, Força Tática e Patrulha Rural do 24º Batalhão de Polícia Militar na região.

O POVO+ lança filme sobre relação entre crime organizado e política; ASSISTA

Além disso, equipes do Comando de Prevenção e Apoio às Comunidades (Copac), Comando de Policiamento de Choque (CPChoque) e Comando de Policiamento de Rondas de Ações Intensivas e Ostensivas (CPRaio) atuam na localidade.

Denúncias

A SSPDS reforça que a população pode contribuir com as investigações repassando informações, com sigilo e anonimato garantidos.

Disque-Denúncia: 181
WhatsApp da SSPDS: (85) 3101 0181
Nome delegacia responsável: (85) 3101 2808
E-Denúncias: disquedenuncia181.sspds.ce.gov.br

