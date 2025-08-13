Polícia investiga expulsão de morador por facção criminosa em Maranguape

Criminosos picharam fachada da casa com ameaça e assinatura de facção em Maranguape / Crédito: Reprodução/Leitor Via WhatsApp O POVO

A expulsão de um morador de dentro da própria casa em uma localidade no município de Maranguape, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), nessa terça-feira, 12, é investigada pela Polícia Civil do Ceará (PC-CE). O caso passou a ser apurado a partir de uma denúncia. Imagens feitas por populares e que circulam nas redes sociais, mostram a fachada da residência da vítima pichada com assinatura da facção Comando Vermelho (CV). Os criminosos estipularam um prazo de 24 horas para que o morador saísse do local: “24h sair fora”.

Ainda nas imagens, é possível ver uma caminhonete em frente à casa com os pertences da vítima e uma viatura da Polícia Militar do Ceará (PMCE) no local. A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que policiais civis e militares estão em "diligências relacionadas a uma denúncia de ameaça a morador". Ainda segundo o órgão, a investigação está a cargo da Delegacia de Maranguape, e conta com apoio de levantamentos da Coordenadoria de Inteligência (Coin), da SSPDS. Ainda não há informações se algum suspeito das ameaças ao morador foi preso e qual o motivo da expulsão. A pasta afirmou que foi intensificado um policiamento ostensivo por equipes de Policiamento Ostensivo Geral (POG), Motopatrulhamento, Força Tática e Patrulha Rural do 24º Batalhão de Polícia Militar na região.