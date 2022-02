Polícia Civil prende homem suspeito de praticar homicídio em Maranguape

Durante a busca, uma arma de fogo e seis munições foram apreendidas com o suspeito

Na última terça-feira, 22, a Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) realizou uma prisão e uma apreensão. A captura ocorreu no município de Maranguape, na Região Metropolitana de Fortaleza. Segundo informações da Secretaria de Segurança Pública (SSPDS), um homem é suspeito de envolvimento em um homicídio.

As determinações foram cumpridas em desfavor de Lucas Fialho dos Santos, de 30 anos. De acordo com investigações da Delegacia Metropolitana de Maranguape, o suspeito participou de um homicídio que vitimou uma mulher de 25 anos. A vítima possuía passagens pela polícia pelos crimes de tráfico de drogas e roubo.

Investigações apontam ainda que Lucas dos Santos seria suspeito ainda de fazer parte de um grupo criminoso. Ainda durante a busca, uma arma de fogo e seis munições foram apreendidas.

Na delegacia, Lucas também foi autuado por porte ilegal de arma de fogo e encontra-se à disposição da Justiça. A Polícia Civil segue em investigação em prol do combate às ações criminosas na região.



