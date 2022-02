Criminosos invadem residência e matam universitário na frente do pai em Maranguape

Criminosos armados invadiram uma residência na rua Henrique Chaves, em Tangueiras, zona rural de Maranguape, e mataram um universitário de 24 anos identificado até o momento apenas como Matheus. Conforme O POVO apurou, toda a ação foi testemunhada pelo pai da vítima, que viu o filho tentando fugir pulando uma janela. No entanto, Matheus foi atingido e morreu na área externa da residência.

De acordo com informações preliminares, antes de matarem o rapaz, os homens teriam roubado objetos da residência.

Segundo O POVO apurou, para a família, não há motivação para o crime, pois o rapaz era universitário e estudava em casa.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Os moradores relatam medo e preocupação com os roubos a residências nas localidades afastadas do Centro de Maranguape.

SSPDS



A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informa que a Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) está apurando as circunstâncias de um homicídio, que aconteceu na noite da última segunda-feira (31), no município de Maranguape, Área Integrada de Segurança 24 (AIS 24) do Estado.

Segundo informações preliminares de uma equipe da Polícia Militar do Ceará (PMCE), acionada para atender a ocorrência, um homem de 24 anos foi morto por tiros, no interior de sua residência, efetuados por um grupo de homens que fugiu em seguida. Equipes do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa da PC-CE e da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) também foram acionadas e colheram indícios no local que auxiliarão nas investigações. Um inquérito policial foi instaurado e o caso está sendo investigado pela Delegacia Metropolitana de Maranguape.

Denúncias



A população pode contribuir com as investigações repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais. As denúncias podem ser feitas para o número (85) 3101-2808, da Delegacia Metropolitana de Maranguape.



As informações podem ser direcionadas ainda para o número 181, o Disque-Denúncia da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), ou para o (85) 3101-0181, que é o número de WhatsApp, por onde podem ser feitas denúncias via mensagem, áudio, vídeo e fotografia. O sigilo e o anonimato são garantidos.



Tags