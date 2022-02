Ceará tem o melhor início de temporada desde 2016

Ainda sem perder no ano, o Alvinegro de Porangabussu tem aproveitamento superior em relação às últimas cinco temporadas

A vitória contra o Globo-RN na última quarta-feira, 9, consolidou a temporada de 2022 como o melhor início do Ceará em competições oficiais desde 2016, quando o Alvinegro venceu os três primeiros jogos que disputou naquele ano.

Até aqui, o Ceará soma duas vitórias e um empate em três jogos, o que dá um aproveitamento de 77,78%. Entre 2017 a 2021, o clube havia perdido ao menos uma vez nos três primeiros jogos que havia disputado na temporada, com exceção de 2020, quando o time iniciou o ano com uma sequência de três empates. No período, o treinador da equipe era Argel Fucks.

Confira abaixo o aproveitamento do Ceará nos três primeiros jogos desde 2016

2016

Tiradentes 0 x 1 Ceará – Campeonato Cearense

Ceará 1 x 0 Guarani de Juazeiro – Campeonato Cearense

Ceará 2 x 0 Quixadá – Campeonato Cearense

3 vitórias | 100% de aproveitamento

2017

Maranguape 0 x 2 Ceará – Campeonato Cearense

Fortaleza 1 x 0 Ceará – Campeonato Cearense

América-MG 0 x 0 Ceará – Primeira Liga

1 vitória; 1 derrota; 1 empate | 44,44% de aproveitamento

2018

Salgueiro 0 x 2 Ceará – Campeonato Cearense

Ceará 5 x 2 Guarani de Juazeiro – Campeonato Cearense

Iguatu 2 x 1 Ceará – Campeonato Cearense

2 vitórias; 1 derrota | 66,67% de aproveitamento

2019

Ceará 5 x 0 Sampaio Corrêa – Copa do Nordeste

Ferroviário 1 x 0 Ceará – Campeonato Cearense

CRB 0 x 0 Ceará – Copa do Nordeste

1 vitória; 1 empate; 1 derrota | 44,44% de aproveitamento

2020

Ceará 2 x 2 Frei Paulistano – Copa do Nordeste

Ceará 1 x 1 Ferroviário – Campeonato Cearense

Fortaleza 1 x 1 Ceará – Copa do Nordeste

3 empates | 33,33% de aproveitamento

2021

ABC 1 x 1 Ceará – Copa do Nordeste

Ceará 3 x 1 Vitória – Copa do Nordeste

Ferroviário 2 x 1 Ceará – Campeonato Cearense

1 vitória; 1 empate; 1 derrota | 44,44% de aproveitamento

2022

Sergipe 0 x 1 Ceará – Copa do Nordeste

Fortaleza 1 x 1 Ceará – Copa do Nordeste

Ceará 5 x 0 Globo – Copa do Nordeste

2 vitórias; 1 empate | 77,78% de aproveitamento

