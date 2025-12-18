Empresa pagará R$ 450 mil a funcionário que teve perna amputada

Imagem meramente ilustrativa.O acordo judicial entre as partes foi homologado pela 2ª Vara do Trabalho de Maracanaú no dia 1° de dezembro deste ano / Crédito: Alex Costa/TJCE

Uma empresa do ramo hortigranjeiro, em Maracanaú, deverá pagar R$ 450 mil a um ex-auxiliar de produção, que teve a perna amputada em um acidente de trabalho. Processo é de 2023 e empresa tentou colocar a responsabilidade no trabalhador.



O pagamento do valor total da indenização será realizado em 16 parcelas pela empresa, cujo nome não foi divulgado. O acordo judicial entre as partes foi homologado pela 2ª Vara do Trabalho de Maracanaú, sob a condução do juiz Mateus Miranda de Moraes, em 1° de dezembro deste ano. Além disso, o processo foi iniciado pelo ex-auxiliar de produção que sofreu o acidente enquanto preparava ração para aves, no dia 10 de novembro de 2023. Essa atividade o levou a cair em um equipamento chamado "coifa", e, em decorrência da queda, o trabalhador teve a perna amputada (amputação traumática) entre o joelho e o tornozelo.

Em junho deste ano, o magistrado reconheceu em sua sentença que a empresa falhou em seu dever de zelar pela segurança do trabalhador. Nesse sentido, destacou que o equipamento era rústico e não possuía grade de proteção ou botão de emergência, necessários pelas Normas Regulamentares (NR-12). O juiz concluiu pela culpa concorrente no acidente, considerando que a participação da vítima devia ser observada para o cálculo da indenização.