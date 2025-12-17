Ceará: 237 mil litros de bebidas alcoólicas são apreendidas

Gin, cachaça e vodka: mais de 237 mil litros de bebidas são apreendidos no CearáOperação Dose Limpa foi executada em Fortaleza e na Serra da Ibiapaba, em duas etapas, outubro e dezembro
Mais de 200 mil litros de bebidas alcoólicas (principalmente gin, cachaça, vodka, cajuína e licor) foram apreendidos na Serra da Ibiapaba e em Fortaleza. Operação Dose Limpa, do Ministério Público do Estado (MPCE), fiscalizou, em outubro e em dezembro, locais suspeitos de fabricar bebidas sem registro no Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa).
Na segunda etapa da ação, realizada nos dias 4 e 5 de dezembro, foram apreendidos 21.230,25 litros de bebidas alcoólicas irregulares e destruídos mais de 5 mil litros de produtos considerados impróprios para consumo.
A primeira etapa da operação, denominada Dose Limpa I, ocorreu nos dias 22 e 23 de outubro.
O Ceará registrou 17 suspeitas de intoxicação por metanol. Todas as suspeitas notificadas no Estado, foram descartadas, após investigação pelas equipes de Vigilância em Saúde, em articulação com as unidades hospitalares e a Polícia Forense do Ceará (Pefoce).
Na ocasião, foram apreendidos 216 mil litros de bebidas, entre cachaça, vodka, gin, whisky e conhaque, produzidas em estabelecimentos sem registro ou em condições sanitárias inadequadas.
Outros insumos utilizados na fabricação irregular, como corantes, rótulos e álcool, também foram recolhidos.
No Brasil, todas as bebidas alcoólicas, incluindo as artesanais, como licores, obrigatoriamente devem ter registro no Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) para serem fabricadas e comercializadas legalmente.
A Operação Dose Limpa II contou com a atuação integrada dos seguintes órgãos:
- Receita Federal, da Secretaria da Fazenda do Ceará (Sefaz-CE);
- Agência de Fiscalização de Fortaleza (Agefis);
- Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce);
- Vigilância Sanitária do Ceará (Visa-CE);
- Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa);
- Polícia Civil;
- Polícia Militar;
- Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS);
- Programa Vigifronteiras;
- Consórcio de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos da Região Metropolitana de Sobral.