Ceará: 237 mil litros de bebidas alcoólicas são apreendidas

As bebidas apreendidas foram produzidas em estabelecimentos sem registro ou em condições sanitárias inadequadas. / Crédito: Reprodução/ Mapa

Mais de 200 mil litros de bebidas alcoólicas (principalmente gin, cachaça, vodka, cajuína e licor) foram apreendidos na Serra da Ibiapaba e em Fortaleza. Operação Dose Limpa, do Ministério Público do Estado (MPCE), fiscalizou, em outubro e em dezembro, locais suspeitos de fabricar bebidas sem registro no Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa). LEIA MAIS | Cerca de 200 mil litros de bebidas com suspeita de adulteração são apreendidos



O Ceará registrou 17 suspeitas de intoxicação por metanol. Todas as suspeitas notificadas no Estado, foram descartadas, após investigação pelas equipes de Vigilância em Saúde, em articulação com as unidades hospitalares e a Polícia Forense do Ceará (Pefoce). Na ocasião, foram apreendidos 216 mil litros de bebidas, entre cachaça, vodka, gin, whisky e conhaque, produzidas em estabelecimentos sem registro ou em condições sanitárias inadequadas.

Outros insumos utilizados na fabricação irregular, como corantes, rótulos e álcool, também foram recolhidos.

