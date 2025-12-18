Empresas cobram mais subsídio; Prefeitura espera para 2026

Prefeito Evandro Leitão informou que ainda irá dialogar com empresários sobre repasses de subsídio da Prefeitura para manutenção do transporte público / Crédito: AURÉLIO ALVES

Após reajuste para janeiro das tarifas de ônibus para R$ 5,40 (passagem inteira) ter acalmado a relação entre a Prefeitura de Fortaleza e os empresários de ônibus, o tema do subsídio deve gerar novos debates em breve. Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado Cálculo do Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros do Estado do Ceará (Sindiônibus) aponta que o auxílio mensal pago pelo Executivo municipal deveria ser da ordem de R$ 20 milhões.

Em entrevista ao O POVO na última sexta-feira, 12 de dezembro, na ocasião do "Almoço com o Governador", na Federação das Indústrias do Estado do Ceará (Fiec), Dimas Barreira, presidente do Sindiônibus, deu seu ponto de vista sobre essa disputa. Destacou que o cálculo dos empresários aponta que o repasse de subsídio a ser pago pela Prefeitura deveria ser de algo em torno de R$ 20 milhões mensais. Segundo ele, apesar do aumento de R$ 0,90 no valor da inteira, a demanda projetada pela Prefeitura para o cálculo é de difícil manter o mercado saudável.

Vale lembrar que, nos últimos anos, a demanda caiu de algo superior a 1 milhão de passageiros mensais, para 550 mil. Conforme dados divulgados pelo prefeito de Fortaleza ao O POVO, a fatia de passageiros que efetivamente paga a passagem inteira é de apenas 9%. Outros 23% são beneficiados por algum tipo de gratuidade.