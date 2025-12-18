Chove em mais de 30 municípios do Ceará; confira previsão

Chove em mais de 30 municípios do Ceará, confira previsãoAs precipitações chegaram a atingir mais de 70 mm no Crato e em Missão Velha. As precipitações se concentram principalmente na região do Cariri cearense
O Ceará registrou chuva em 34 cidades entre as 7 horas de quarta-feira, 17, e 7 horas desta quinta-feira, 18. As precipitações concentram-se principalmente nas regiões do Cariri e Ibiapaba.
As informações são do balanço parcial da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), a partir dos dados atualizados às 10h50min da manhã desta quinta, 18.
Com 77 milímetros (mm), Crato registrou o maior acumulado de chuva observado, seguido das cidades de Missão Velha (49 mm), Ipueiras (40 mm), Barbalha (37 mm), Juazeiro do Norte (37 mm) e Ipaporanga (33 mm).
Conforme dados da Funceme, os demais locais foram Poranga (29 mm), Jardim (26 mm) e Santana do Cariri (17.2 mm).
Previsão do tempo: confira as áreas sujeitas à chuva no Ceará
A previsão do tempo da Funceme para os próximos dias aponta aumento de nebulosidade e possibilidade de chuvas no Ceará.
Nesse sentido, a Fundação já previa possibilidade de chuvas isoladas principalmente no turno da manhã e noite de quarta-feira, 17, em Fortaleza e na Região Metropolitana da Capital.
Também era prevista a possibilidade de chuvas isoladas nas madrugadas e começo das manhãs dos próximos dias devido à atuação do sistema de brisa terrestre, além do deslocamento do VCAN (Vórtice Ciclônico de Altos Níveis). Nos demais períodos, céu poderá variar de parcialmente nublado a sem nuvens.
Temperaturas em Fortaleza
Em Fortaleza, as temperaturas máximas esperadas variam de 31°C a 33°C , e de 31°C a 34°C na Região Metropolitana; com mínimas de 24°C a 26°C na Capital, e de 22°C a 26°C na RMF.
A umidade relativa do ar pode se manter acima de 40% ao longo do período. Os ventos sopram com velocidade máxima em torno de 45 km/h em Fortaleza e na RMF, predominantemente de Leste-Sudeste.
As chuvas ocorrem em razão das áreas de instabilidade causadas pelo Vórtice Ciclônico de Altos Níveis (VCAN) situado sobre o leste do Nordeste do Brasil, próximo a costa do estado do Rio Grande do Norte.
Além do efeito de brisa terrestre e marítima, o VCAN está relacionado à combinação de temperatura, umidade e relevo.
Nesse sentido, o Interior do Ceará segue registrando altas temperaturas com máximas entre 34°C e 37°C em algumas cidades das macrorregiões da Jaguaribana, Litoral Norte, Cariri e Sertão Central e Inhamuns.
As máximas variam entre 30°C e 33°C, na faixa litorânea e regiões serranas, enquanto nas demais áreas ficam entre 33°C e 35°C.
A umidade relativa do ar poderá registrar mínimas entre 25% e 40% nas macrorregiões da Jaguaribana, Cariri, Sertão Central e Inhamuns.
Os valores variam entre 40% e 50%. Já no no Litoral de Fortaleza, mantêm-se acima de 40%, nas regiões Ibiapaba, Litoral Norte, Maciço de Baturité e Litoral do Pecém, ao longo do período.
As velocidades máximas dos ventos previstas variam entre 40 e 55 km/h, especialmente nas áreas de serra, Jaguaribana e faixa litorânea.
Veja as 10 maiores precipitações por posto do dia no Ceará
- Crato (Posto: LAMEIRO): 77 mm
- Missão Velha (Posto: GAMELEIRO DE S. SEBASTIÃO): 49 mm
- Crato (Posto: CRATO): 40 mm
- Crato (Posto: DOM QUINTINO): 40 mm
- Ipueiras (Posto: SÃO JOSÉ DAS LONTRAS): 40 mm
- Barbalha (Posto: BARBALHA): 37 mm
- Juazeiro do Norte (Posto: JUAZEIRO DO NORTE): 37 mm
- Ipaporanga (Posto: IPAPORANGA): 33 mm
- Poranga (Posto: PORANGA): 29 mm
- Jardim (Posto: SERRA BOCA DA MATA L): 26 mm
Confira as temperaturas do ar nas últimas 24 horas
Máximas
- 36.1 °C: Morada Nova-CE
- 35.9 °C: Alto Santo - Castanhão-CE
- 35.8 °C: Varjota-CE
- 35.5 °C: Jaguaribara-CE
- 35.1 °C:Tejuçuoca-CE
Mínimas
- 29.1 °C: São Benedito - Sítio Ingazeira-CE
- 29.2 °C: Araripe - Chapada Cruz do Monte-CE
- 29.6 °C: Limoeiro do Norte-CE
- 29.6 °C: Crato - Sede-CE
- 30.7 °C: Icapuí - Fazenda Agrícola Famosa