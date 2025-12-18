Chove em mais de 30 municípios do Ceará; confira previsão

Imagem de apoio ilustrativo. Com 77 milímetros (mm), o município Crato, registrou o maior acumulado de chuva observado / Crédito: AURÉLIO ALVES

As informações são do balanço parcial da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), a partir dos dados atualizados às 10h50min da manhã desta quinta, 18. Com 77 milímetros (mm), Crato registrou o maior acumulado de chuva observado, seguido das cidades de Missão Velha (49 mm), Ipueiras (40 mm), Barbalha (37 mm), Juazeiro do Norte (37 mm) e Ipaporanga (33 mm). Conforme dados da Funceme, os demais locais foram Poranga (29 mm), Jardim (26 mm) e Santana do Cariri (17.2 mm).

Previsão do tempo: confira as áreas sujeitas à chuva no Ceará A previsão do tempo da Funceme para os próximos dias aponta aumento de nebulosidade e possibilidade de chuvas no Ceará.

Nesse sentido, a Fundação já previa possibilidade de chuvas isoladas principalmente no turno da manhã e noite de quarta-feira, 17, em Fortaleza e na Região Metropolitana da Capital. Também era prevista a possibilidade de chuvas isoladas nas madrugadas e começo das manhãs dos próximos dias devido à atuação do sistema de brisa terrestre, além do deslocamento do VCAN (Vórtice Ciclônico de Altos Níveis). Nos demais períodos, céu poderá variar de parcialmente nublado a sem nuvens. Temperaturas em Fortaleza Em Fortaleza, as temperaturas máximas esperadas variam de 31°C a 33°C , e de 31°C a 34°C na Região Metropolitana; com mínimas de 24°C a 26°C na Capital, e de 22°C a 26°C na RMF.



A umidade relativa do ar pode se manter acima de 40% ao longo do período. Os ventos sopram com velocidade máxima em torno de 45 km/h em Fortaleza e na RMF, predominantemente de Leste-Sudeste.

As chuvas ocorrem em razão das áreas de instabilidade causadas pelo Vórtice Ciclônico de Altos Níveis (VCAN) situado sobre o leste do Nordeste do Brasil, próximo a costa do estado do Rio Grande do Norte. Além do efeito de brisa terrestre e marítima, o VCAN está relacionado à combinação de temperatura, umidade e relevo.