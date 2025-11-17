Escola cearense passa por falta de energia durante 2° dia do Enem

Escola cearense passa por falta de energia durante 2° dia do EnemEstudantes poderão participar da reaplicação do exame, em dezembro; causa da queda de energia ainda é desconhecida
A escola estadual Adahil Barreto Cavalcante, localizada no município de Maracanaú, Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), ficou sem energia durante a aplicação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), neste domnigo, 16.
A falha prejudicou os estudantes que realizavam o segundo dia de provas, referente a questões de matemática e ciências da natureza na instituição, e ficaram sem energia para lâmpadas, ventiladores, ares condicionados, entre outros aparelhos.
O POVO procurou a Secretaria da Educação do Ceará (Seduc), que confirmou a falta de energia e afirmou que a Enel Distribuidora, empresa responsável pelo fornecimento de energia no Estado, foi acionada.
Em nota, a Enel reforçou que ampliou em 40% o número de equipes nas ruas durante o domingo de Enem e pontuou que o serviço no bairro Timbó, onde a escola está situada, foi normalizado ainda no domingo.
"No caso da EEMTI Adahil Barreto Cavalcante, de Maracanaú, a distribuidora esclarece que a ocorrência iniciou as 17h05 e, de imediato, mobilizou equipes especializadas para realizar os reparos na rede. A Enel esclarece que, pela complexidade envolvida, o fornecimento foi normalizado às 20h30", afirmou a Enel.
Estudantes devem solicitar reaplicação da prova
A falha foi reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC) em entrevista coletiva concedida na noite do domingo, 16, após o fim da aplicação do exame a nível nacional. A orientação da pasta é de que os estudantes que se sentiram prejudicados se inscrevam na reaplicação do Enem, que será feita em dezembro.
"Tivemos falta de energia em algumas localidades, algumas escolas, e fatores externos às escolas no dia de hoje, mas todos que se sentirem prejudicados terão direito a fazer a reaplicação nos dias 16 e 17 de dezembro", afirmou o ministro da Educação. Camilo Santana (PT).
As inscrições para a reaplicação do Enem estão abertas a partir desta segunda-feira, 17, através da página do participante, e seguem até o meio-dia da próxima sexta-feira, 21.
