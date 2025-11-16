Campanha arrecada fundos para projetos de impacto social no Ceará e na Amazônia

O Empoderar-te é uma iniciativa cearense que atua pela autonomia econômica de mulheres nas periferias de Fortaleza / Crédito: Divulgação / Empoderar-te

A campanha Muda Junto, uma mobilização nacional de financiamento coletivo que visa ampliar o impacto de iniciativas comunitárias lideradas por mulheres periféricas, indígenas e ribeirinhas, acaba de ser lançada e está em busca de arrecadação de fundos para projetos de impacto social. O foco da ação é fortalecer soluções de base que já promovem mudanças concretas em justiça social, regeneração ambiental e empreendedorismo feminino em territórios historicamente marginalizados.

Mônica explica que o mercado de impacto socioambiental é novo, com cerca de 15 anos de fortificação no Brasil. “Ainda precisamos melhorar algumas coisas, inclusive na nossa legislação, para que ele possa realmente ganhar força. O bom é que aqui no Ceará já temos várias frentes começando a transformar essa realidade”, afirma. Os outros dois projetos que fazem parte da campanha são a Casa de Saberes Tikuna (Alto Solimões, AM), que oferece fortalecimento cultural, atividades de cura e formação para mulheres e jovens indígenas, e os Quelônios do Rio Negro (AM), focados na proteção de espécies em risco e na promoção do ecoturismo sustentável. Os fundos arrecadados permitirão a finalização da sede do projeto na comunidade de Acajatuba e a construção de seis novas bases comunitárias nas margens do Rio Negro.

Quais são as metas de arrecadação?

A campanha opera com um sistema de metas escalonadas, onde cada valor alcançado garante uma nova fase de desenvolvimento para os projetos. O objetivo final é atingir R$ 450.000. Para contribuir e saber mais sobre a campanha é preciso acessar o site da organização

