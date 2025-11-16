Campanha arrecada fundos para projetos de impacto social no Ceará e na Amazônia

Campanha arrecada fundos para projetos de impacto social no Ceará e na AmazôniaA ação "Muda Junto" busca impulsionar autonomia econômica, regeneração ambiental e fortalecimento cultural em territórios
A campanha Muda Junto, uma mobilização nacional de financiamento coletivo que visa ampliar o impacto de iniciativas comunitárias lideradas por mulheres periféricas, indígenas e ribeirinhas, acaba de ser lançada e está em busca de arrecadação de fundos para projetos de impacto social.
O foco da ação é fortalecer soluções de base que já promovem mudanças concretas em justiça social, regeneração ambiental e empreendedorismo feminino em territórios historicamente marginalizados.
Foram escolhidos três projetos que conectam territórios estratégicos: Ceará, Alto Solimões (AM) e Rio Negro (AM). Entre as organizações, está a Empoderar-te, uma iniciativa cearense que atua pela autonomia econômica de mulheres nas periferias de Fortaleza.
Leia mais
O projeto oferece formações, apoio a negócios de impacto e articulação com empresas. Com o financiamento, a Empoderar-te pretende automatizar seu monitoramento de impacto, ampliar a equipe e alcançar a meta de atender 5 mil novas mulheres por ano, além de apoiar 100 novos negócios.
“Nosso foco é aumentar o impacto socioambiental de empresas e organizações, promovendo o fomento ao protagonismo de mulheres de classes populares através do empreendedorismo. Sempre levantamos bandeiras de combate à violência contra a mulher, à desigualdade de gênero e de raça, e à ampliação da autonomia econômica para mulheres vulnerabilizadas”, destaca Mônica Fernandes, CEO da Empoderar-te.
Mônica explica que o mercado de impacto socioambiental é novo, com cerca de 15 anos de fortificação no Brasil. “Ainda precisamos melhorar algumas coisas, inclusive na nossa legislação, para que ele possa realmente ganhar força. O bom é que aqui no Ceará já temos várias frentes começando a transformar essa realidade”, afirma.
Os outros dois projetos que fazem parte da campanha são a Casa de Saberes Tikuna (Alto Solimões, AM), que oferece fortalecimento cultural, atividades de cura e formação para mulheres e jovens indígenas, e os Quelônios do Rio Negro (AM), focados na proteção de espécies em risco e na promoção do ecoturismo sustentável. Os fundos arrecadados permitirão a finalização da sede do projeto na comunidade de Acajatuba e a construção de seis novas bases comunitárias nas margens do Rio Negro.
Quais são as metas de arrecadação?
A campanha opera com um sistema de metas escalonadas, onde cada valor alcançado garante uma nova fase de desenvolvimento para os projetos. O objetivo final é atingir R$ 450.000. Para contribuir e saber mais sobre a campanha é preciso acessar o site da organização
Meta 1 – R$ 250.000: Garante a compra de materiais e início das obras da Casa de Saberes; 3 meses de atuação da Empoderar-te em Fortaleza; e reformas na sede de Acajatuba (Quelônios).
Meta 2 – R$ 338.000: Assegura a finalização da estrutura principal da Casa de Saberes; 6 meses de atuação da Empoderar-te (alcançando mil novas mulheres); e a conclusão da sede e criação de 3 novas bases para os Quelônios.
Meta 3 – R$ 450.000: Permite a conclusão total e inauguração da Casa de Saberes; 12 meses de impacto da Empoderar-te (5 mil mulheres atendidas); e a expansão total dos Quelônios com seis novas bases.
Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente