Ônibus que fazem linha Redenção - Fortaleza têm novo horário noturno

A adição da nova tabela entra em vigor a partir desta segunda-feira, 17, após ter sido solicitada pelo Coletivo dos Centros Acadêmicos do Instituto de Humanidades da Unilab
Novos horários foram adicionados às linhas metropolitanas que conectam a Capital aos municípios de Redenção e Maranguape após demanda da comunidade da Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (Unilab) o retorno depois das aulas em Redenção para Fortaleza.

A mudança da tabela entra em vigor a partir desta segunda-feira, 17, e inclui saída da rodoviária de Redenção às 22h e ida à Maranguape partindo do Centro de Fortaleza às 00:05.

O nova tabela de horários é uma opção para as cidades de Redenção, Acarape, Guaiúba, Pacatuba e Maracanaú terem um horário mais tarde de transporte entre os municípios e Fortaleza.

Os horários foram adicionados após o Coletivo dos Centros Acadêmicos do Instituto de Humanidades - IH, da Unilab, solicitar ao Consórcio Metropolitano 2 a implementação do horário da linha metropolitana 32401 - Fortaleza/Redenção, saindo da Rodoviária de Redenção às 22:00.

Alteração do horário da referida linha foi solicitada e aceita pela Agência Reguladora do Estado do Ceará (Arce).

Nas redes sociais, o Coletivo destacou que a mudança é uma “conquista da comunidade acadêmica”.

Segundo os Centros Acadêmicos, “a mobilidade e o transporte público têm um papel fundamental na educação, ao permitir o seu acesso” e também pode beneficiar os trabalhadores noturnos.


