Ônibus que fazem linha Redenção - Fortaleza têm novo horário noturno

Imagem de apoio ilustrativo. Ônibus metropolitano com destino a Redenção e Maranguape contam com novo horário a partir desta segunda-feira, 17 / Crédito: Rerprodução/ Wesley Costa

Novos horários foram adicionados às linhas metropolitanas que conectam a Capital aos municípios de Redenção e Maranguape após demanda da comunidade da Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (Unilab) o retorno depois das aulas em Redenção para Fortaleza. A mudança da tabela entra em vigor a partir desta segunda-feira, 17, e inclui saída da rodoviária de Redenção às 22h e ida à Maranguape partindo do Centro de Fortaleza às 00:05.