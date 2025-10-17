Caucaia: laboratório de drogas é fechado e cinco homens são presos

Foram apreendido um quilo de cocaína dentro do laboratório em Caucaia / Crédito: Reprodução/Polícia Civil do Ceará (PC-CE)

Cinco homens foram presos em flagrante, nessa quinta-feira, 16, embalando substâncias entorpecentes dentro de um laboratório de drogas no bairro Parque Albano, em Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF). Segundo a Polícia Civil do Ceará (PC-CE), os suspeitos tentaram subornar a equipe policial oferecendo R$ 50 mil para não serem conduzidos à delegacia.

O local, que era destinado para o preparo de drogas, foi fechado e os suspeitos foram autuados por tráfico ilícitos de drogas, associação para o tráfico e corrupção ativa. As ações aconteceram durante uma operação de vigilância da Polícia Civil no endereço. Leia Mais | Facção vende remédios controlados e abortivos em feiras e farmácias na Grande Fortaleza Ao chegar no local, os agentes perceberam uma intensa movimentação de pessoas. Diante da suspeita, os policiais foram até o imóvel e, após um dos suspeitos autorizar a entrada dos agentes, foi questionado sobre possíveis atividades ilícitas. Conforme os policiais, o suspeito questionado admitiu armazenar drogas no interior do local. Em outro espaço do imóvel, foi visualizado os suspeitos manuseando entorpecentes.

A ação policial resultou na apreensão de aproximadamente um quilo de cocaína, além de embalagens, produtos utilizados para o preparo e mistura da droga, certa quantia em dinheiro, um automóvel e uma motocicleta. Durante as buscas, os suspeitos ainda tentaram se desfazer de um celular, que foi apreendido pelos agentes. Leia Mais | "Alex Gardenal" volta a ser preso pela Polícia Militar em Maranguape