Caucaia: laboratório de drogas é fechado e cinco homens são presos

Cinco homens são presos em laboratório de drogas em CaucaiaLocal foi desarticulado pela Polícia Civil do Ceará (PC-CE) nessa quinta-feira, 16. Suspeitos foram autuados por tráfico ilícito de drogas, associação para o tráfico e corrupção ativa
Cinco homens foram presos em flagrante, nessa quinta-feira, 16, embalando substâncias entorpecentes dentro de um laboratório de drogas no bairro Parque Albano, em Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF).
Segundo a Polícia Civil do Ceará (PC-CE), os suspeitos tentaram subornar a equipe policial oferecendo R$ 50 mil para não serem conduzidos à delegacia.
O local, que era destinado para o preparo de drogas, foi fechado e os suspeitos foram autuados por tráfico ilícitos de drogas, associação para o tráfico e corrupção ativa. As ações aconteceram durante uma operação de vigilância da Polícia Civil no endereço.
Ao chegar no local, os agentes perceberam uma intensa movimentação de pessoas. Diante da suspeita, os policiais foram até o imóvel e, após um dos suspeitos autorizar a entrada dos agentes, foi questionado sobre possíveis atividades ilícitas.
Conforme os policiais, o suspeito questionado admitiu armazenar drogas no interior do local. Em outro espaço do imóvel, foi visualizado os suspeitos manuseando entorpecentes.
A ação policial resultou na apreensão de aproximadamente um quilo de cocaína, além de embalagens, produtos utilizados para o preparo e mistura da droga, certa quantia em dinheiro, um automóvel e uma motocicleta.
Durante as buscas, os suspeitos ainda tentaram se desfazer de um celular, que foi apreendido pelos agentes.
Os cinco homens presos possuem idades entre 25 e 41 anos e já respondem por corrupção ativa e tráfico de drogas; com exceção do suspeito de 32 anos, que tem passagens somente por tráfico de drogas.
Os suspeitos foram conduzidos à 2ª Delegacia de Polícia Civil de Caucaia, onde os flagrantes foram lavrados. As investigações permanecem em andamento com o objetivo de identificar outros possíveis envolvidos na atividade criminosa.
No dia anterior às prisões, a apreensão de uma quantia em dinheiro foi realizada pela Polícia Civil na residência de um outro suspeito, no bairro Autran Nunes, em Fortaleza. Ele também é investigado por envolvimento com o tráfico de drogas na região e apontado como um possível fornecedor de entorpecentes.