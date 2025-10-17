Princípio de incêndio atinge Cocó na manhã desta sexta, 17

Princípio de incêndio atinge Cocó na manhã desta sexta, 17O Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE) foi acionado e realizou o controle do foco de incêndio. Não há registro de feridos nem danos estruturais
Princípio de incêndio foi registrado na Avenida das Adenanteras, no bairro Cocó, em Fortaleza, na manhã desta sexta-feira, 17. O Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE) foi acionado e não há registro de feridos nem danos estruturais.
Os Bombeiros verificaram que as chamas se concentravam em um acúmulo de lixo e entulho situado junto à vegetação.
O CBMCE foi acionado após residentes da região observarem grande quantidade de fumaça branca saindo da área de vegetação do Cocó.
A fumaça foi identificada nas proximidades do terreno onde está sendo construído um condomínio.
A equipe de Bombeiros eliminou o risco de propagação do fogo para a mata do Cocó após realizar o controle do foco de incêndio e o rescaldo da área.
O CBMCE enfatiza que o descarte irregular de resíduos em áreas verdes aumenta o risco de incêndios, especialmente durante o período de ventos e estiagem.
Além disso, a corporação também orienta a população a acionar o Corpo de Bombeiros pelo número 193 diante de qualquer sinal de fumaça ou fogo em vegetação.