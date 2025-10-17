Princípio de incêndio atinge Cocó na manhã desta sexta, 17

Os bombeiros eliminaram o risco de propagação para a mata do Cocó após realizar o controle do foco de incêndio e o rescaldo da área / Crédito: Reprodução/ CBMCE

Princípio de incêndio foi registrado na Avenida das Adenanteras, no bairro Cocó, em Fortaleza, na manhã desta sexta-feira, 17. O Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE) foi acionado e não há registro de feridos nem danos estruturais. Os Bombeiros verificaram que as chamas se concentravam em um acúmulo de lixo e entulho situado junto à vegetação.

LEIA MAIS | As extensões e tensões ao longo Cocó O CBMCE foi acionado após residentes da região observarem grande quantidade de fumaça branca saindo da área de vegetação do Cocó. A fumaça foi identificada nas proximidades do terreno onde está sendo construído um condomínio.

