Homem é preso após matar cadela com pedaço de madeira, em Juazeiro do Norte

Cadela foi agredida em uma hamburgueria / Crédito: Reprodução Redes Sociais

Um homem de 27 anos, identificado como Fábio Junior Alves Pereira, foi preso na noite desta quinta-feira, 16, após matar uma cadela com um pedaço de madeira em uma hamburgueria localizada no bairro Lagoa Seca, em Juazeiro do Norte. Câmeras de segurança do estabelecimento registraram o momento em que o suspeito se aproxima do animal, que estava deitado no chão, e desfere um golpe violento.

Leia Mais | Homem é flagrado agredindo cachorro com "pauladas" em Jaguaretama

De acordo com informações apuradas pela rádio O POVO CBN Cariri, o dono da hamburgueria prestou depoimento logo após o ocorrido. A Polícia Militar Ambiental foi acionada por meio de uma denúncia encaminhada à Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (CIOPS) e encontrou o suspeito já imobilizado por populares. O homem confessou o crime e foi encaminhado à Delegacia. A cadela era conhecida e querida pelos clientes e funcionários da hamburgueria, que costumavam alimentá-la e cuidar dela.

De acordo com a Lei de Crimes Ambientais, maltratar animais é crime no Brasil, sujeito a sanções penais e administrativas. No caso de maus-tratos a animais, a pena é de reclusão de dois a cinco anos, além de multa e proibição de guarda para cães e gatos. Leia Mais | Vídeo flagra cachorro ferido acorrentado em carroceria de carro em Messejana; veja Rodrigo Barbosa, comandante do Batalhão de Polícia do Meio Ambiente (BPMA), informou que o acusado disse que a motivação do crime seria porque ele teria sido mordido pelo animal. O homem passará por uma audiência de custódia nesta sexta.