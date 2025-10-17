Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Homem é preso após matar cadela com pedaço de madeira, em Juazeiro do Norte

Câmeras de segurança do estabelecimento registraram o momento em que o suspeito se aproxima do animal, que estava deitado no chão, e desfere um golpe violento
Um homem de 27 anos, identificado como Fábio Junior Alves Pereira, foi preso na noite desta quinta-feira, 16, após matar uma cadela com um pedaço de madeira em uma hamburgueria localizada no bairro Lagoa Seca, em Juazeiro do Norte.

Câmeras de segurança do estabelecimento registraram o momento em que o suspeito se aproxima do animal, que estava deitado no chão, e desfere um golpe violento.

De acordo com informações apuradas pela rádio O POVO CBN Cariri, o dono da hamburgueria prestou depoimento logo após o ocorrido. A Polícia Militar Ambiental foi acionada por meio de uma denúncia encaminhada à Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (CIOPS) e encontrou o suspeito já imobilizado por populares.

O homem confessou o crime e foi encaminhado à Delegacia.

A cadela era conhecida e querida pelos clientes e funcionários da hamburgueria, que costumavam alimentá-la e cuidar dela.

De acordo com a Lei de Crimes Ambientais, maltratar animais é crime no Brasil, sujeito a sanções penais e administrativas. No caso de maus-tratos a animais, a pena é de reclusão de dois a cinco anos, além de multa e proibição de guarda para cães e gatos.

Rodrigo Barbosa, comandante do Batalhão de Polícia do Meio Ambiente (BPMA), informou que o acusado disse que a motivação do crime seria porque ele teria sido mordido pelo animal. O homem passará por uma audiência de custódia nesta sexta.

A rádio O POVO CBN Cariri entrou em contato com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS) para saber mais informações sobre o caso, mas não obteve retorno até a publicação desta matéria.

