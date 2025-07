O pioneirismo contra o racismo: conheça a Lei Afonso Arinos

O advogado e coordenador do Escritório de Direitos Humanos e Assessoria Jurídica Popular Dom Aloísio Lorscheider (EDHAL), Marcus Giovani Ribeiro, explicou ao O POVO que a Lei Afonso Arinos foi criada com intuito de identificar e responsabilizar os agressores que cometem racismo.

Ele conta que, apesar de prática, a aplicabilidade da lei deixa muito a desejar. A lei vigorou até o ano de 1989, com a criação da Lei CAO A lei Carlos Alberto Oliveira (CAO) pune os crimes resultantes de discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. A pena é reclusão de dois a cinco anos, e multa. A pena é aumentada de metade se o crime for cometido mediante concurso de duas ou mais pessoas. , que passou a ser considerada como uma atualização da lei anterior.

A Lei Afonso Arinos teve a função de trazer à tona, as tensões raciais existentes no Brasil. O lado positivo da criação da lei, de acordo com Marcus, é trazer a discussão do racismo à sociedade brasileira.

Mesmo após a criação da Lei CAO, muitos dos crimes eram registrados como contravenção penal. Marcus explica que o Brasil foi formado a partir do racismo. “Então, quando você ataca a lógica racista, você tá atacando a razão de ser do estado”.

“Reconhecer que no Brasil existem tensões racistas, que é um país racista. E que o estado não pode mais fechar os olhos [para essa questão]”.

Marcus afirma que há um vácuo operacional na apuração de violências racistas, “no sentido de identificar a pessoa que cometeu o ato racista e de restaurar o direito da vítima”.

Ceará teve 373 ocorrências por preconceito de raça ou cor em 2024

De acordo com o painel dinâmico “Crime ou Preconceito de Raça ou Cor”, da Superintendência de Pesquisa e Estratégia de Segurança Pública (Supesp), o ano de 2024 teve o maior número de crimes de preconceito por raça ou cor, com 373 ocorrências. O painel aponta que até o quadrimestre deste ano pelo menos 146 casos ocorreram.

Os dados apontam que a maioria das vítimas são mulheres, com 48,52%. Entre o gênero, pelo menos 19,82% tem a faixa etária entre 24 a 29 anos.

Os crimes, em sua maioria, acontecem no período da tarde (36,66%), seguido pelo turno da manhã (32,10%), em terceiro lugar vem o turno da noite (26,03%) e por último o período da madrugada (5,21%).



Como marco importante para o Ceará, o advogado cita a criação da Delegacia de Repressão aos Crimes por Discriminação Racial, Religiosa ou Orientação Sexual (Decrim), da Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE): “É um grande avanço”.

Glória Maria foi a primeira brasileira a utilizar a lei

Jornalista Glória Maria foi um dos maiores nomes da história da televisão brasileira Crédito: Reprodução/TV Globo

O professor da Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira e também autor da pesquisa “As relações raciais no Ceará e o raid dos jangadeiros negros em época de Lei Afonso Arinos (1951-1958)”, Arilson dos Santos Gomes, conta que a origem da lei se deu pois o deputado Arinos afirmar que um motorista dele sofreu preconceito no Rio de Janeiro.

“Mas a opinião pública entendia que a movimentação do Congresso Brasileiro ocorreu pois um ano antes a dançarina americana havia sido impedida de se hospedar no hotel Esplanada”, explica.

Conforme Arilson, a importância da lei se dá quando o Brasil reconhece que é racista. “[Durante] décadas anteriores, o Brasil sempre dizia que aqui se vivia sem preconceito de cor, que aqui se vivia sem racismo. E o problema era onde? Nos Estados Unidos”.

O pesquisador afirma que a importância do momento em que Glória Maria foi a primeira brasileira a utilizar a lei é a “consciência de conhecer as leis e ser uma mulher negra”.

De acordo com ele, a repórter se encontrava em uma posição midiática — no contexto de jornal e televisão. “Ela usa a posição dela para ter coragem. A partir disso outras pessoas começaram também a denunciar. Então essa repercussão foi muito importante para conscientização das populações que sofrem racismo, sobretudo as populações negras", explica.

Arilson afirma que o Brasil era vendido com uma imagem de país miscigenado, onde as culturas se integravam. “Mas no cotidiano as populações negras sempre questionavam e acusavam situações de racismo. Por exemplo, no Ceará mesmo se dizia que não existia negro”, conta.

"Isso [a lei] é muito importante, porque o pós-abolição não trouxe melhoria para a vida dos libertos. A partir do momento que tu tem uma lei que diz que existe racismo, ao menos tu tem um mecanismo jurídico que as pessoas que sofrem possam denunciar".

A lei demorou para ser acionada por conta dos problemas estruturais da sociedade brasileira. “As pessoas denunciavam e diziam que era brincadeira: ‘não, eu tava brincando, não. Eu não tomei meu remédio. A grande questão do Brasil é que era um racismo velado, era vergonhoso dizer que era racista’”.

O pesquisador destaca que as pessoas começaram a ficar mais conscientes para denunciar casos de racismo. “Naquele contexto era mais precarizado. Por isso demorou tanto para pegar a lei”.

“Ela teve seus limites, o contexto também tinha. Mas [a lei] foi um ponto de saída para este reconhecimento que hoje se faz cada vez mais importante, para que a gente consiga, de fato, fazer uma sociedade que as pessoas, mesmo com as suas diferenças, sejam tratadas de maneiras iguais", finaliza.