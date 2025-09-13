Governo estadual discute criar indicador fiscal para municípios do Ceará

O Índice de Gestão Fiscal visa valorizar os municípios que apresentarem as melhores práticas relativas às finanças / Crédito: Dennis Moraes/Seplag/Divulgação

O governo do Ceará, por meio da Secretaria do Planejamento e Gestão do Ceará (Seplag-CE) e o Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará (Ipece) estão discutindo a criação de um indicador fiscal para avaliar os municípios cearenses. De acordo com o secretário do Planejamento e Gestão do Ceará, Alexandre Cialdini, a ideia é premiar e disseminar boas práticas desenvolvidas pelos municípios para melhorar ou manter em equilíbrio suas respectivas situações fiscais.