Líder do PCC responsável por mortes no Ceará é preso em SP

Líder do PCC responsável por homicídios em Itapipoca é preso em São Paulo

Suspeito, natural da região cearense, estava foragido da Justiça. Crimes foram motivados por disputa de territórios de tráfico de drogas
Autor Mirla Nobre
Mirla Nobre Repórter-trainee
Um homem apontado como uma das lideranças da facção paulista Primeiro Comando da Capital (PCC) e responsável por homicídios registrados em Itapipoca, a 136,55 quilômetros de Fortaleza, foi preso na quinta-feira, 11.

A captura aconteceu no bairro Brás, em São Paulo (SP), em ação conjunta entre a Polícia Civil do Ceará (PC-CE) e Polícia Civil de São Paulo (PC-SP). O suspeito, natural de Itapipoca, estava foragido da Justiça.

Leia Mais | Fornecedor de armas preso em SC passou a integrar CV após ser decretado da GDE

De acordo com levantamentos da inteligência da Polícia Civil do Ceará, o homem, apontado como um dos líderes da facção, é investigado por homicídios motivados por uma disputa territorial de tráfico de drogas no município cearense.

Ainda segundo a PC-CE, o suspeito possui antecedentes criminais por homicídio e tráfico de drogas, além de responder por latrocínio. Após a prisão, ele foi conduzido para uma unidade policial, onde os procedimentos cabíveis foram realizados.

A Polícia Civil do Ceará informou que ele será recambiado para o Estado e apresentado ao Poder Judiciário.

