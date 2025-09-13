Líder do PCC responsável por mortes no Ceará é preso em SP

Líder do PCC responsável por homicídios em Itapipoca é preso em São PauloSuspeito, natural da região cearense, estava foragido da Justiça. Crimes foram motivados por disputa de territórios de tráfico de drogas
Um homem apontado como uma das lideranças da facção paulista Primeiro Comando da Capital (PCC) e responsável por homicídios registrados em Itapipoca, a 136,55 quilômetros de Fortaleza, foi preso na quinta-feira, 11.
A captura aconteceu no bairro Brás, em São Paulo (SP), em ação conjunta entre a Polícia Civil do Ceará (PC-CE) e Polícia Civil de São Paulo (PC-SP). O suspeito, natural de Itapipoca, estava foragido da Justiça.
De acordo com levantamentos da inteligência da Polícia Civil do Ceará, o homem, apontado como um dos líderes da facção, é investigado por homicídios motivados por uma disputa territorial de tráfico de drogas no município cearense.
Ainda segundo a PC-CE, o suspeito possui antecedentes criminais por homicídio e tráfico de drogas, além de responder por latrocínio. Após a prisão, ele foi conduzido para uma unidade policial, onde os procedimentos cabíveis foram realizados.
A Polícia Civil do Ceará informou que ele será recambiado para o Estado e apresentado ao Poder Judiciário.