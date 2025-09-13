Homem é morto próximo a campo de futebol na Grande Messejana

Homem é morto a tiros próximo a campo de futebol na Grande MessejanaDois homens armados em duas motocicletas foram em direção à vítima que tentou fugir na direção do campo, mas acabou sendo alvejada pelos suspeitos
Um homem de 21 anos foi morto a tiros próximo a um campo de futebol na rua Pedro Lopes, no bairro Guajeru, na Grande Messejana, em Fortaleza. O crime aconteceu por volta das 9h30min deste sábado, 13.
O POVO apurou que dois homens armados em duas motocicletas foram em direção à vítima na rua que tentou fugir na direção do campo, mas acabou sendo alvejado pelos suspeitos.
A vítima, que possuía antecedentes criminais por roubo a pessoa e tráfico ilícito de drogas, foi a óbito no local.
Na ocorrência, equipes da Polícia Militar do Ceará (PMCE) e da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) foram acionadas e colheram indícios que vão auxiliar na investigação do crime.
A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou, em nota, que a Polícia Civil do Ceará (PC-CE), por meio do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), investiga o crime. Nenhum suspeito do crime foi preso até o fechamento desta matéria.
O DHPP informou que a investigação segue em andamento com o objetivo de elucidar as informações acerca do caso, bem como identificar e capturar os suspeitos de envolvimento com o crime.
Denúncias
A SSPDS reforça que a população pode contribuir com as investigações repassando informações, com sigilo e anonimato garantidos.
Disque-Denúncia: 181
WhatsApp da SSPDS: (85) 3101 0181
DHPP: (85) 3101 7474
E-Denúncias: disquedenuncia181.sspds.ce.gov.br