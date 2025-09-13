Homem é morto próximo a campo de futebol na Grande Messejana

Imagem meramente ilustrativa. Equipes da Polícia Militar do Ceará (PMCE) atenderam a ocorrência / Crédito: JULIO CAESAR/ O POVO

Um homem de 21 anos foi morto a tiros próximo a um campo de futebol na rua Pedro Lopes, no bairro Guajeru, na Grande Messejana, em Fortaleza. O crime aconteceu por volta das 9h30min deste sábado, 13. O POVO apurou que dois homens armados em duas motocicletas foram em direção à vítima na rua que tentou fugir na direção do campo, mas acabou sendo alvejado pelos suspeitos.

A vítima, que possuía antecedentes criminais por roubo a pessoa e tráfico ilícito de drogas, foi a óbito no local. Na ocorrência, equipes da Polícia Militar do Ceará (PMCE) e da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) foram acionadas e colheram indícios que vão auxiliar na investigação do crime. A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou, em nota, que a Polícia Civil do Ceará (PC-CE), por meio do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), investiga o crime. Nenhum suspeito do crime foi preso até o fechamento desta matéria.