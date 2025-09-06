Desabamento de arquibancada e Aratuba deixa 50 feridos

Arquibancada caiu durante desfile cívico em Aratuba nesta sexta-feira, 5 / Crédito: Via WhatsApp O POVO

O desabamento de uma arquibancada durante o desfile cívico de 7 de setembro, em Aratuba, no Maciço de Baturité, a 124,15 km de Fortaleza, deixou 50 pessoas feridas na noite da última sexta-feira, 5. A estrutura de madeira e metal cedeu enquanto dezenas de pessoas, entre elas crianças, acompanhavam a celebração da Independência.

De acordo com atualização divulgada pela Prefeitura de Aratuba neste sábado, 6, não houve vítimas fatais. A maior parte dos atendidos apresentou apenas escoriações, cortes leves, torções e crises de ansiedade. Do total de feridos, 37 foram atendidos no Hospital Padre Dionísio, em Aratuba, e liberados após cuidados médicos. Outros 23 precisaram ser transferidos para unidades de referência em trauma, para realização de exames de imagem e acompanhamento especializado. Os pacientes foram encaminhados para diferentes unidades de saúde 14 para o Hospital e Maternidade Santa Isabel, em Aracoiaba;

6 para o Hospital São Francisco, em Canindé;

2 para o Instituto Dr. José Frota (IJF), em Fortaleza;

1 para a Maternidade de Baturité. Segundo a Prefeitura, 41 pessoas já receberam alta médica, enquanto nove seguem em avaliação ortopédica, com consultas agendadas para este domingo, 7.