Desabamento de arquibancada e Aratuba deixa 50 feridos

O desabamento de uma arquibancada durante o desfile cívico de 7 de setembro, em Aratuba, no Maciço de Baturité, a 124,15 km de Fortaleza, deixou 50 pessoas feridas na noite da última sexta-feira, 5.
A estrutura de madeira e metal cedeu enquanto dezenas de pessoas, entre elas crianças, acompanhavam a celebração da Independência.
De acordo com atualização divulgada pela Prefeitura de Aratuba neste sábado, 6, não houve vítimas fatais. A maior parte dos atendidos apresentou apenas escoriações, cortes leves, torções e crises de ansiedade.
Do total de feridos, 37 foram atendidos no Hospital Padre Dionísio, em Aratuba, e liberados após cuidados médicos. Outros 23 precisaram ser transferidos para unidades de referência em trauma, para realização de exames de imagem e acompanhamento especializado.
Os pacientes foram encaminhados para diferentes unidades de saúde
- 14 para o Hospital e Maternidade Santa Isabel, em Aracoiaba;
- 6 para o Hospital São Francisco, em Canindé;
- 2 para o Instituto Dr. José Frota (IJF), em Fortaleza;
- 1 para a Maternidade de Baturité.
Segundo a Prefeitura, 41 pessoas já receberam alta médica, enquanto nove seguem em avaliação ortopédica, com consultas agendadas para este domingo, 7.
O atendimento envolveu 12 ambulâncias, sendo três de Aratuba, quatro do Samu e outras de municípios vizinhos como Capistrano, Mulungu, Pacoti, Itapiúna e Caridade. Médicos, enfermeiros, psicólogos e técnicos de enfermagem atuaram em regime de prontidão.
O momento em que a arquibancada desabou foi transmitido ao vivo em vídeo. As imagens mostram parte do público tentando correr enquanto a estrutura cedia.
As causas do desabamento ainda serão apuradas pela Procuradoria Geral e Defesa Civil do Município. A Prefeitura informou que oferece acompanhamento psicológico às vítimas e familiares por meio do Centro de Atenção Infantil (CAI).