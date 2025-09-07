Cearenses são reconhecidos em prêmio do MEC

Logotipo do Prêmio Capes de Teses 2025, que rende premiação e menções honrosas a pesquisas de cearenses / Crédito: CGCOM/CAPES

Cearenses foram destaque na edição 2025 do Prêmio Capes de Tese, cujo resultado foi divulgado em 29 de agosto. O reconhecimento foi concedido pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes), vinculada ao Ministério da Educação (MEC). As instituições cearenses somaram conquistas relevantes: dois prêmios nacionais cada e diversas menções honrosas em áreas distintas do conhecimento. O resultado contemplou 49 trabalhos de doutorado de todo o Brasil.

Tarcísio Bezerra Martins Filho, professor do curso de Design Digital no campus de Quixadá da Universidade Federal do Ceará (UFC), venceu na área de Arquitetura, Urbanismo e Design com a tese “Livro, o fruto da feira: materialidade e cultura da impressão entre publicadores independentes”. O trabalho analisa a produção editorial independente, especialmente as feiras de publicação, explorando a materialidade dos livros e experimentações gráficas. A pesquisa foi defendida na Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj) sob orientação da professora Helena de Barros Ezequiel. Quatro outros pesquisadores ligados à UFC também receberam menções honrosas em áreas como Arquitetura e Urbanismo, Engenharia de Teleinformática, Matemática e Sociologia: Plínio Renan Gonçalves da Silveira , arquiteto da Superintendência de Infraestrutura (UFC Infra), recebeu menção honrosa pela tese "Wayfinding no planejamento de campi universitários: reflexões com base na percepção ambiental de pessoas com deficiência visual", defendida no Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), sob orientação de Gleice Virginia Medeiros de Azambuja Elali.

, arquiteto da Superintendência de Infraestrutura (UFC Infra), recebeu menção honrosa pela tese "Wayfinding no planejamento de campi universitários: reflexões com base na percepção ambiental de pessoas com deficiência visual", defendida no Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), sob orientação de Gleice Virginia Medeiros de Azambuja Elali. Iran Mesquita Braga Junior , egresso do Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Teleinformática da UFC, recebeu menção honrosa com o trabalho intitulado “Strategies for transceiver design and power control for beyond 5G networks”. A tese teve orientação de Yuri Carvalho Barbosa Silva e coorientação de Roberto Pinto Antonioli.

, egresso do Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Teleinformática da UFC, recebeu menção honrosa com o trabalho intitulado “Strategies for transceiver design and power control for beyond 5G networks”. A tese teve orientação de Yuri Carvalho Barbosa Silva e coorientação de Roberto Pinto Antonioli. Junior da Silva Bessa , egresso do Programa de Pós-Graduação em Matemática da UFC, recebeu menção honrosa com a tese “Regularidade elíptica para modelos não-lineares com condição de bordo oblíquo e aplicações”. A pesquisa contou com orientação de Gleydson Chaves Ricarte e coorientação de João Vitor da Silva.

, egresso do Programa de Pós-Graduação em Matemática da UFC, recebeu menção honrosa com a tese “Regularidade elíptica para modelos não-lineares com condição de bordo oblíquo e aplicações”. A pesquisa contou com orientação de Gleydson Chaves Ricarte e coorientação de João Vitor da Silva. Oscar Arruda d’Alva, egresso do Programa de Pós-Graduação em Sociologia da UFC, também recebeu menção honrosa com a tese “Estatísticas oficiais e capitalismo de plataforma: a transição para um regime de dataficação no Brasil”. O trabalho foi orientado por Edemilson Cruz Santana Junior e teve coorientação de Fábio Gentile. A conquista foi celebrada pela Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação. “A PRPPG recebe esse resultado com muita alegria e orgulho. É o reconhecimento do alto nível da UFC nas suas atividades de formação de recursos humanos e pesquisa”, afirma o pró-reitor-adjunto Luiz Gonzaga. Ele lembra que a Universidade também foi premiada em 2024, quando duas teses receberam a distinção.

Outra pesquisadora ligada à Uece, Açucena Leal de Araújo, egressa do Programa de Pós-Graduação em Cuidados Clínicos em Enfermagem e Saúde, obteve menção honrosa na área de Enfermagem. Seu trabalho “Estratégias de Cuidado para Prevenção da Úlcera de Pé Diabético: síntese das evidências científicas” reuniu estudos nacionais e internacionais sobre a prevenção dessa complicação do diabetes mellitus, utilizando metodologias de revisão científica reconhecidas internacionalmente. A premiada destaca que o reconhecimento simboliza tanto uma conquista pessoal quanto coletiva. “É uma conquista que simboliza o reconhecimento de um trabalho acadêmico e também a força da pesquisa construída de forma coletiva. Para mim, representa dedicação, resistência e compromisso em transformar conhecimento em contribuições reais para a sociedade”, afirma Açucena.