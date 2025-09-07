Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Cearenses são reconhecidos em prêmio do MEC

Cearenses são reconhecidos em prêmio do MEC para pesquisas de doutorado

Instituições cearenses somaram conquistas relevantes: dois prêmios nacionais cada e diversas menções honrosas em áreas distintas do conhecimento
Autor Wilnan Custódio
Wilnan Custódio Estágiario
Cearenses foram destaque na edição 2025 do Prêmio Capes de Tese, cujo resultado foi divulgado em 29 de agosto. O reconhecimento foi concedido pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes), vinculada ao Ministério da Educação (MEC).

As instituições cearenses somaram conquistas relevantes: dois prêmios nacionais cada e diversas menções honrosas em áreas distintas do conhecimento. O resultado contemplou 49 trabalhos de doutorado de todo o Brasil.

Tarcísio Bezerra Martins Filho, professor do curso de Design Digital no campus de Quixadá da Universidade Federal do Ceará (UFC), venceu na área de Arquitetura, Urbanismo e Design com a tese “Livro, o fruto da feira: materialidade e cultura da impressão entre publicadores independentes”.

O trabalho analisa a produção editorial independente, especialmente as feiras de publicação, explorando a materialidade dos livros e experimentações gráficas. A pesquisa foi defendida na Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj) sob orientação da professora Helena de Barros Ezequiel.

Quatro outros pesquisadores ligados à UFC também receberam menções honrosas em áreas como Arquitetura e Urbanismo, Engenharia de Teleinformática, Matemática e Sociologia:

  • Plínio Renan Gonçalves da Silveira, arquiteto da Superintendência de Infraestrutura (UFC Infra), recebeu menção honrosa pela tese "Wayfinding no planejamento de campi universitários: reflexões com base na percepção ambiental de pessoas com deficiência visual", defendida no Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), sob orientação de Gleice Virginia Medeiros de Azambuja Elali.
  • Iran Mesquita Braga Junior, egresso do Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Teleinformática da UFC, recebeu menção honrosa com o trabalho intitulado “Strategies for transceiver design and power control for beyond 5G networks”. A tese teve orientação de Yuri Carvalho Barbosa Silva e coorientação de Roberto Pinto Antonioli.
  • Junior da Silva Bessa, egresso do Programa de Pós-Graduação em Matemática da UFC, recebeu menção honrosa com a tese “Regularidade elíptica para modelos não-lineares com condição de bordo oblíquo e aplicações”. A pesquisa contou com orientação de Gleydson Chaves Ricarte e coorientação de João Vitor da Silva.
  • Oscar Arruda d’Alva, egresso do Programa de Pós-Graduação em Sociologia da UFC, também recebeu menção honrosa com a tese “Estatísticas oficiais e capitalismo de plataforma: a transição para um regime de dataficação no Brasil”. O trabalho foi orientado por Edemilson Cruz Santana Junior e teve coorientação de Fábio Gentile.

A conquista foi celebrada pela Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação. “A PRPPG recebe esse resultado com muita alegria e orgulho. É o reconhecimento do alto nível da UFC nas suas atividades de formação de recursos humanos e pesquisa”, afirma o pró-reitor-adjunto Luiz Gonzaga. Ele lembra que a Universidade também foi premiada em 2024, quando duas teses receberam a distinção.

Já na Universidade Estadual do Ceará (Uece), a professora Thaís Araújo Dias, do curso de Administração da Faculdade de Educação e Ciências Integradas do Sertão de Canindé (Fecisc), foi premiada na área do Direito.

Sua tese, intitulada “Ditadura legalizada: uma teoria constitucional autoritária brasileira dos atos institucionais”, foi desenvolvida durante o doutorado em Direito Constitucional na Universidade de Fortaleza (Unifor).

Outra pesquisadora ligada à Uece, Açucena Leal de Araújo, egressa do Programa de Pós-Graduação em Cuidados Clínicos em Enfermagem e Saúde, obteve menção honrosa na área de Enfermagem.

Seu trabalho “Estratégias de Cuidado para Prevenção da Úlcera de Pé Diabético: síntese das evidências científicas” reuniu estudos nacionais e internacionais sobre a prevenção dessa complicação do diabetes mellitus, utilizando metodologias de revisão científica reconhecidas internacionalmente.

A premiada destaca que o reconhecimento simboliza tanto uma conquista pessoal quanto coletiva. “É uma conquista que simboliza o reconhecimento de um trabalho acadêmico e também a força da pesquisa construída de forma coletiva. Para mim, representa dedicação, resistência e compromisso em transformar conhecimento em contribuições reais para a sociedade”, afirma Açucena.

O prêmio Capes Teses

Criado em 2006 pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes), o Prêmio Capes de Tese tem como objetivo reconhecer e valorizar os melhores trabalhos de doutorado defendidos no Brasil. A premiação abrange todas as áreas do conhecimento que integram o Sistema Nacional de Pós-Graduação (SNPG) e busca estimular a excelência acadêmica, a inovação e a contribuição social da pesquisa científica.

A seleção considera critérios como originalidade, relevância para o desenvolvimento científico, tecnológico, cultural e social, rigor metodológico, qualidade da redação e organização do texto, além do impacto da produção acadêmica derivada da tese, como publicações em revistas especializadas. Cada área avalia as teses defendidas no ano anterior, escolhendo um vencedor e podendo conceder menções honrosas a trabalhos de destaque.

Os autores premiados recebem certificado, medalha e bolsa de pós-doutorado, que pode ser realizada em instituições nacionais. Já os orientadores recebem certificado e um prêmio em dinheiro, enquanto os programas de pós-graduação envolvidos também são reconhecidos.

Educação

