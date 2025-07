Após tiroteio com dois mortos, homem é preso em Aquiraz

Um homem foi preso após um tiroteio deixar duas pessoas mortas no Centro de Aquiraz , na Região Metropolitana de Fortaleza, na tarde dessa sexta-feira, 18. Na ação, a Polícia Militar do Ceará (PMCE) também apreendeu duas armas de fogo, munições e uma faca.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

No local, os agentes de segurança se depararam com uma mulher já morta. A equipe, então, se deslocou até a rua Mestre Evangelista, onde estava um carro, modelo Ônix Plus, de cor branca, onde um homem também estava morto no banco traseiro. Esse veículo constava como roubado.

Os policiais prosseguiram fazendo diligências na região até que, em um condomínio localizado na rua Eudson de Freitas Façanha, um homem, que estava baleado, foi encontrado e preso.

"Com ele, foi apreendido um revólver calibre .38, um simulacro de pistola e uma faca", informou a PMCE. "Posteriormente, já na delegacia, a perícia confirmou a localização de uma pistola calibre .380 sob o corpo do segundo indivíduo encontrado no veículo".