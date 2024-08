Mulher é presa em Maracanaú suspeita de aplicar golpes jurídicos em vários estados

Uma mulher foi presa na noite dessa sexta-feira, 2, em Maracanaú, suspeita de integrar grupo criminoso e aplicar golpes jurídicos em vítimas de diversos estados brasileiros. De acordo com a Polícia Federal (PF) no Ceará, as investigações apontam que a suspeita se passava por advogada ou servidora do Judiciário para enganar vítimas e arrecadar fundos para uma organização criminosa com base no Ceará. Até agora, foram identificados três golpes praticados pela mulher em estados da região Norte.

As investigações tiveram início após a Polícia Civil do Amapá tomar conhecimento de golpes jurídicos, aplicados a moradores do estado nortista. A mulher, de 44 anos, tinha como método entrar em contato com as vítimas por telefone, sendo em ligações ou por mensagens de WhatsApp, fingindo ser profissionais do judiciário, como advogada e servidora pública.

Durante essas conversas, sempre adaptando sua abordagem conforme a situação da vítima, ela alegava que precisava de dinheiro para dar andamento em algum processo judicial ou para liberar um alvará, por exemplo. Para dar prosseguimento ao processo, as vítimas então realizavam transferências para a suspeita.