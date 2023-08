Golpe do precatório: falsos advogados e funcionários são presos no Ceará

Suspeitos que fingiam ser advogados e funcionários do Tribunal de Justiça do Distrito Federal foram presos, nessa quarta-feira, 2, em operação no Ceará, por aplicarem o golpe do falso precatório contra moradores do município de Taguatinga, localizado na capital federal.

Denominada operação "Maracanaú”, a ação foi realizada pela Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) em parceria com a Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE). Os agentes cumpriram três mandados de prisão e quatro mandados de busca e apreensão contra integrantes de um grupo suspeito de praticar estelionatos.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Leia Mais ITA no Ceará: ministros da Defesa e da Educação assinam acordo nesta tarde

Condenado no Ceará: procurador de 73 anos é baleado ao jogar carro contra policiais civis do DF

Facção cearense enviava R$ 20 mil por mês para criminoso escondido em Goiás

Os mandados foram cumpridos no bairro Siqueira, em Fortaleza, e nos municípios de Maracanaú, Itaitinga e Pacatuba.



De acordo com informações divulgadas pela PCDF e pela PC-CE, os suspeitos tiveram acesso às informações dos beneficiários da lista de precatórios do Distrito Federal e enviavam mensagens para as vítimas avisando que os precatórios estavam disponíveis.

Para ter acesso ao valor, os suspeitos informavam que as pessoas deveriam entrar em contato com o suposto escritório de advocacia. Quando a vítima respondia, os investigados passavam informações como falsos servidores dos Tribunais de Justiça e escritórios de advocacia e solicitavam valores para a liberação dos precatórios.