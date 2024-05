Diocese de Sobral alerta sobre uso de nome do bispo para golpe

Diocese informou que uma pessoa estaria se passando por dom Vasconcelos para pedir dinheiro para autoridades. Caso de estelionato é apurado pela Polícia Civil do Ceará

“Caso receba essa solicitação, entre em contato com a Cúria Diocesana para confirmar a autenticidade do fato. A Diocese de Sobral está à disposição para qualquer dúvida”, diz o comunicado.

O nome de dom José Luiz Vasconcelos, bispo de Sobral , está sendo usado para pedir dinheiro às autoridades públicas e eclesiais. A informação foi divulgada pela Diocese de Sobral via redes sociais.

Em nota, a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que a Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) apura um caso de estelionato que teria ocorrido no município de Sobral. A Secretaria reforçou a importância de abertura de Boletim de Ocorrência.

Denúncias

A SSPDS reforça que a população pode contribuir com as investigações repassando informações, com sigilo e anonimato garantidos.