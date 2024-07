Mulher é presa suspeita de aplicar golpe do "Pix falso" em loja em Juazeiro do Norte

Uma mulher de 20 anos foi presa em flagrante na cidade de Juazeiro do Norte, no Cariri. A jovem é suspeita de praticar crime de estelionato contra uma loja de cosméticos.

Conforme a Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE), ela aplicou o golpe do "Pix falso" e levou R$ 5 mil em produtos de beleza do estabelecimento.