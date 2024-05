11 pessoas estariam envolvidas em golpe que utilizou nomes de políticos cearenses, diz Polícia

Operação "O Clone" Crédito: Divulgação/ SSPDS

Uma mulher de 30 anos, apontada como articuladora do esquema, foi presa. Um homem, que também seria responsável por articular os crimes, está foragido e tem outro mandado de prisão por receptação. Um dos alvos dos mandados de buscas e apreensão foi flagrado com substância ilícita, 433 gramas de cocaína. O suspeito foi autuado em flagrante por tráfico de drogas e já tinha passagem na polícia por roubo. De acordo com os delegados, o crime acontecia no ambiente virtual. Os suspeitos entravam em contato com associações beneficentes e com prefeituras se passando por figuras políticas do Estado. Os nomes utilizados foram de Jade Romero e Augusta Brito.

Utilizando-se dessa identidade falsa, os criminosos informavam que havia doações para o Município, mas que precisaria de um valor para custear o transporte para entrega das doações. O contato era feito por meio do WhatsApp e a transferência do dinheiro por meio do PIX. Os valores cobrados no golpe giravam em torno de R$ 2 mil a R$ 2.500. As contas bancárias que recebiam o dinheiro das vítimas do golpe eram de pessoas envolvidas na fraude. Nomes de outras pessoas eram usados para esconder o nome dos principais articuladores do crime. Segundo o delegado Edvando França, diretor do Departamento de Inteligência da Polícia Civil do Ceará, o caso é considerado "complexo", com diligências durando o período de seis meses. Nesse tempo, a Polícia Civil do Ceará (PC-CE) conseguiu produzir as provas necessárias para pedir a prisão preventiva dos investigados. De acordo com o delegado Alan Araújo, titular da DRCC, o investigado já teria participado de um movimento político e possuía um conhecimento de como se comunicar semelhante à linguagem política. “Tinha uma comunicação polida”, afirma o delegado sobre o suspeito de aplicar as fraudes eletrônicas. Aparelhos celulares foram apreendidos a fim de identificar outros possíveis envolvidos. Durante as investigações, nesses dispositivos foram encontrados mais de mil contatos de políticos, assessores parlamentares e associações, que para Alan de Araújo seriam possíveis vítimas de golpes. A Polícia Civil do Ceará solicitou junto ao Poder Judiciário o bloqueio de uma conta com R$ 1 milhão para ressarcir as vítimas.