CE: Chefe de facção criminosa dava ordens escondido em casa na praia de Uruaú

Quatro mandados de prisão contra homem suspeito de chefiar uma facção criminosa foram cumpridos pela Polícia Civil do Ceará (PC-CE) nessa quarta-feira, 6. A investigação aponta que Francisco Anderson Rabelo da Silva, conhecido como "Nem Gato", liderava grupo criminoso Comando Vermelho (CV) em bairros como Dias Macedo, Itaperi e Serrinha, na Capital. A prisão aconteceu em uma casa de veraneio na Lagoa do Uruaú, em Beberibe, a 83 quilômetros de Fortaleza. O delegado Alisson Gomes, da Delegacia de Combate as Ações Criminosas Organizadas (Draco), informou, que, apesar da posição de liderança na capital cearense, Anderson morava no litoral cearense há mais de um ano. A casa foi descrita como espaçosa, próxima da praia, e o suspeito se deslocava pelo município em um carro de luxo, conforme a investigação.

Anderson Rabelo da Silva era acompanhado pela Draco desde o começo do ano, mas as investigações tiveram início há dois meses com a descoberta da localização do alvo. Veículo usado por chefe de facção criminosa Crédito: divulgação/PCCE Os quatro mandados em aberto são por homicídio, roubo e dois por integrar organização criminosa. Com o suspeito, foram apreendidos uma pistola 9 mm de numeração suprimida, cinco carregadores e munições de calibres variados, além de coletes balísticos. Além do cumprimento dos mandados, ele também foi autuado em flagrante por posse ilegal de arma de fogo e receptação. "Nem Gato" foi encaminhado à Delegacia de Capturas, onde segue à disposição da Justiça.

A Polícia investiga também envolvimento de Anderson na expulsões de moradores. "Esse apontamento reforça a chefia dele dentro da organização criminosa", explica o delegado da Draco. Para o delegado, a prisão foi estratégica porque tem o foco em integrantes com posição hierárquica superior na facção. Chefes de facção presos no Ceará Na quarta-feira, 6, a Polícia Civil prendeu Allan Erbe Moreira de Sousa Silva, conhecido como "Klismann", de 28 anos. Ele foi alvo de um mandado de prisão por crime de homicídio e é investigado por chefiar grupo criminoso com atuação em Maracanaú, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF). Ele é suspeito de homicídios no município de Caucaia.