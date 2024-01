Justiça considera prisão ilegal e suspeito de homicídios em Maracanaú é solto

Repórter do caderno de Cidades

Os relatórios policiais que continham informações sobre a atuação criminosa do suspeito, entretanto, não poderiam, por si, embasar a prisão, afirmou o magistrado, que citou que a prisão aconteceu dentro da casa do suspeito — sem mandado judicial, tal ação seria ilegal.

A prisão, ocorrida nessa quinta-feira, em São Gonçalo do Amarante (também na RMF), se deu sem mandado de prisão, apontou o juiz Caio Lima Barroso. Os policiais haviam se baseado no fato de o crime de integrar organização criminosa ser de natureza permanente para efetuar uma prisão em flagrante.

“Tais levantamentos policiais devem subsidiar pedido de decretação de prisão a ser analisado pelo Poder Judiciário, para só após deferimento do pleito, ser o alvo capturado, e não o sentido contrário, como no presente caso, em que houve a prisão prévia, para somente após requer a chancela deste Poder”, consta na decisão.

O juiz, entretanto, concedeu a quebra de sigilo de dados telemáticos do celular apreendido com Reydene Márcio, o que pode substanciar uma nova prisão do suspeito.