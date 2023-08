Chefe de facção de Itapipoca é preso em Ponta Negra, no RN

Expedito Viana de Melo, de 32 anos, era procurado pela Polícia Civil do Ceará (PC-CE) por chefiar organização criminosa em Itapipoca, no interior do Ceará. O homem tinha vínculo com outro chefe de facção, a "Massa", e ex-integrante do Comando Vermelho (CV)