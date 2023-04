MPCE denuncia três suspeitos por execução de chefe de facção do Lagamar

Mexicano era chefe da GDE na comunidade do Lagamar e foi executado no dia 15 de fevereiro deste ano no estacionamento de um supermercado no bairro Cidade dos Funcionários

Três homens foram denunciados pelo Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE) pelo assassinato do chefe de uma facção criminosa da comunidade do Lagamar, em Fortaleza. Conforme os autos, Rômulo dos Santos Sousa, o Zarreta, Douglas Israel Gomes, o Coca, e Helano da Silva Gonzaga, o Tizil, executaram, no dia 15 de fevereiro deste ano, Israel Marques Spiller, o Mexicano.

O crime aconteceu no estacionamento de um supermercado no bairro Cidade dos Funcionários, em Fortaleza. Os três são denunciados por homicídio, lesão corporal e organização criminosa.



Execução de mexicano aconteceu em fevereiro deste ano em um estacionamento de supermercado no bairro Cidade dos Funcionários (Foto: via WhatsApp O POVO)



Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Israel estava com a companheira em um automóvel Corolla e saía do estacionamento quando foram surpreendidos por uma Fiorino branca. Desembarcaram do carro Zarreta e Coca, que atiraram em direção ao veículo Corolla. A Fiorino era conduzida por Tisil. As informações são da denúncia do MPCE, cujo documento foi obtido pelo O POVO.

Depois de efetuarem os disparos, os três fugiram. A companheira de Mexicano foi ferida nas pernas e nos braços por estilhaços. Já o Mexicano foi atingido por seis tiros. Ele morreu no local, conforme o laudo cadavérico. No local do crime foram apreendidos 18 estojos, quatro projéteis e uma munição calibre .40 e 1 munição calibre 9 mm. O veículo usado no crime foi abandonado, sendo apreendido com outra placa.

Conforme o documento, verificou-se a placa original da Fiorino e a informação de que ela foi roubada em 9 de novembro de 2022. No dia do crime, o veículo estava com uma segunda placa e foi abandonado com uma terceira placa. A ação seria para dificultar a investigação. Ainda foram apreendidos coletes balísticos.

A ação criminosa partiu da organização criminosa denominada Massa. Os relatos apontam que a vítima era da facção GDE. Ambos os grupos criminosos (Massa e GDE) estão em conflito por disputa de áreas das regiões do São João do Tauape e Alto da Balança.

Rômulo possui antecedente por posse ilegal de arma de fogo. Douglas responde por delito de tráfico de drogas. De acordo com os autos, os réus também são suspeitos dos homicídios de Gabriel Melo da Silva e George Erisson de Almeida da Silva Alves e a tentativa de homicídio contra uma terceira pessoa, fato ocorrido em 12 de março de 2023.

Colaborou Lucas Barbosa

Sobre o assunto Criminoso furta placa de carro em Fortaleza e deixa bilhete exigindo Pix

Homem é resgatado após ter pé preso a moto em acidente no Centro de Fortaleza

Agência do Bradesco é assaltada no Conjunto Ceará

Tags