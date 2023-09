Homem é morto a tiros durante bingo em Maracanaú

Vítima de homicídio nesse último domingo, 10, saiu para falar com a mãe em um bar no campo do Andaraí

Um homem, de 38 anos, conhecido como "Papel", morreu após ser atingido por disparos de arma de fogo em um estabelecimento comercial no bairro Jaçanaú, em Maracanaú, a 23,6 km de Fortaleza, nesse domingo, 10.



Equipes do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) e da Polícia Militar do Ceará (PMCE) compareceram para a ocorrência.

Conforme O POVO apurou, ele saiu de casa para ir até um bar, localizado no campo do Andaraí, onde acontecia um bingo, quando foi surpreendido pelos tiros.